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Никита Волков стал Шариком в новом сезоне «Простоквашино»

20 марта
2024 год

Новости кино >>
20 марта 2024

Голосом Шарика в новом сезоне мультсериала «Простоквашино» стал Никита ВолковПостучись в мою дверь в Москве», «Трудные подростки»). Артист сменил работавшего ранее над этой ролью Павла Деревянко, уточняет пресс-служба «Союзмультфильма».

Никита Волков стал Шариком в новом сезоне «Простоквашино»
фото: пресс-служба «Союзмультфильма»

«Голос – важнейшая часть образа анимационного персонажа, зачастую герой даже меняется внешне, следуя за харизмой своего актера-озвучанта – это всегда очень, живой и органичный процесс. Вот и с приходом Никиты Волкова наш Шарик изменился: он стал более спортивным и брутальным», — отметила генеральный продюсер киностудии «Союзмультфильм» Юлия Осетинская.

В свою очередь, Никита Волков отметил, что характер анимационного героя также оказал на него влияние. «Шарик — самый азартный персонаж, и мне очень нравится его непосредственность: героя не надо долго уговаривать что-то сделать, он сам кого хочешь уговорит. Поскольку в данный момент жизни я ощущаю нехватку какого-то азарта, этот персонаж мне его дает», — подчеркнул Волков.

Озвученные актером эпизоды «Простоквашино» уже сейчас можно эксклюзивно посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko. Художники блога Шарика в ВК, приветствуя актера, нарисовали дружеский шарж, в которым обыграли другие роли Никиты Волкова.

Никита Волков стал Шариком в новом сезоне «Простоквашино»
фото: пресс-служба «Союзмультфильма»

Мультсериал «Простоквашино», премьера которого состоялась в 2018 году, вдохновлен легендарным советским циклом по произведениям писателя Эдуарда Успенского и выполнен в сложном жанре анимационного ситкома. Голосом почтальона Печкина в новом сериале стал актер Иван Охлобыстин, кота Матроскина озвучил Антон Табаков, няню Маргариту Егоровну – народная артистка Российской Федерации Татьяна Васильева. Маму озвучивает телеведущая и актриса Юлия Меньшова, папу – известный актер дубляжа Андрей Тенетко. Дядю Федора – Энджел Жуков.
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