Никита Волков стал Шариком в новом сезоне «Простоквашино»

«Голос – важнейшая часть образа анимационного персонажа, зачастую герой даже меняется внешне, следуя за харизмой своего актера-озвучанта – это всегда очень, живой и органичный процесс. Вот и с приходом Никиты Волкова наш Шарик изменился: он стал более спортивным и брутальным», — отметила генеральный продюсер киностудии «Союзмультфильм» Юлия Осетинская.
В свою очередь, Никита Волков отметил, что характер анимационного героя также оказал на него влияние. «Шарик — самый азартный персонаж, и мне очень нравится его непосредственность: героя не надо долго уговаривать что-то сделать, он сам кого хочешь уговорит. Поскольку в данный момент жизни я ощущаю нехватку какого-то азарта, этот персонаж мне его дает», — подчеркнул Волков.
Озвученные актером эпизоды «Простоквашино» уже сейчас можно эксклюзивно посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko. Художники блога Шарика в ВК, приветствуя актера, нарисовали дружеский шарж, в которым обыграли другие роли Никиты Волкова.
фото: пресс-служба «Союзмультфильма»
Мультсериал «Простоквашино», премьера которого состоялась в 2018 году, вдохновлен легендарным советским циклом по произведениям писателя Эдуарда Успенского и выполнен в сложном жанре анимационного ситкома. Голосом почтальона Печкина в новом сериале стал актер Иван Охлобыстин, кота Матроскина озвучил Антон Табаков, няню Маргариту Егоровну – народная артистка Российской Федерации Татьяна Васильева. Маму озвучивает телеведущая и актриса Юлия Меньшова, папу – известный актер дубляжа Андрей Тенетко. Дядю Федора – Энджел Жуков.
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