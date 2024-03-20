«Это только начало»: Сэмюэл Л. Джексон и Венсан Кассель ловят серийного убийцу в трейлере фильма «След киллера»

По сюжету полиция Чикаго так и не смогла поймать серийного убийцу, который несколько лет держал город в страхе. Но однажды он исчез — так же неожиданно, как и появился. Все забыли о жестоком преступнике. Все, кроме детектива, который расследовал его дело. Спустя пять лет в Шотландии начали происходить убийства с тем же почерком. Детективу придется отправиться на другой конец света, чтобы, наконец, поймать убийцу и отомстить за смерть своей любимой.
Режиссером фильма выступил обладатель премии «BAFTA» Терри МакДона. Среди его работ эпизоды в таких известных сериалах как «Убивая Еву», «Лучше звоните Солу» и «Во все тяжкие». Терри МакДона стал одной из причин, почему к фильму «След киллера» решил присоединиться Венсан Кассель.
фото: компания Global Film
«Я очень большой фанат сериала "Во все тяжкие", поэтому не задумываясь согласился поработать с режиссером МакДоной. У нас с ним сразу возникло полное взаимопонимание. Терри точно знает, что хочет», — рассказал Кассель.
Второе, что привлекло Касселя в этом проекте – это легенда Голливуда Сэмюэл Л. Джексон, который сыграл в новой картине роль детектива. По словам Венсана, работать с ним было легко и даже весело.
«Понимаете, когда ты в одной команде с действительно великим актером, то съемочный процесс превращается в настоящее наслаждение. Он талантливый, веселый и простой. Работать с ним огромное удовольствие», — рассказал Кассель. «След киллера» – это по-настоящему темный, захватывающий и непредсказуемый психологический экшен-триллер с мощной детективной составляющей.
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