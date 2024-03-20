«Надо сваливать отсюда»: Александр Метелкин и Даниэль Литтау оказываются под пулями в трейлере «Блиндажа»

«Блиндаж» расскажет о двух друзьях, русском враче скорой помощи Сергее и черном копателе из Германии Пауле, которые по воле случая переносятся из наших дней в 1941 год и оказываются в мясорубке сражений Великой отечественной войны. Понимая, что они обречены, Сергей и Пауль принимают противоположные решения, которые в корне меняют их жизни.
«"Блиндаж" — наверно, первый проект в истории военного кино, где собрано столько подлинной ретро-радиотехники РККА и Вермахта. По наполненности этими экспонатами декорация немецкого штаба – это уникальный музейный объект! В фильме можно будет увидеть огромное количество и других аутентичных деталей: от медицинских перевязочных пакетов до макетов гильз и патронов. И каждую мы тщательно прорабатывали на стадии подготовки», — рассказывает художник по реквизиту Евгений Волынкин.
фото: компания «Карропрокат»
Основная часть съемок фильма «Блиндаж» проходила в лесах Псковской области, на месте реальных сражений Великой отечественной войны.
«Макеты окопов мы рисовали три недели, выстраивая сложные лабиринты. Мы хотели запутать зрителя, создать ощущение протяженности – и при этом не запутаться сами. Для этого мы создали 3D-модель наших окопов и могли, как в компьютерной игре, пробовать различные объективы и свет», — добавляет художник-постановщик Анна Стрельникова.
Сценаристом проекта выступил Илья Куликов. Фильм «Блиндаж» снят кинокомпанией LEGIO FELIX при поддержке «Фонда кино» и Первого канала.
обсуждение >>