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«Надо сваливать отсюда»: Александр Метелкин и Даниэль Литтау оказываются под пулями в трейлере «Блиндажа»

20 марта
2024 год

Новости кино >>
20 марта 2024

В сети появился новый трейлер военно-приключенческой драмы Марка Горобца «Блиндаж», которую компания «Каропрокат» выпустит в прокат 25 апреля. Главные роли исполнили Александр Метелкин и Даниэль Литтау.



«Блиндаж» расскажет о двух друзьях, русском враче скорой помощи Сергее и черном копателе из Германии Пауле, которые по воле случая переносятся из наших дней в 1941 год и оказываются в мясорубке сражений Великой отечественной войны. Понимая, что они обречены, Сергей и Пауль принимают противоположные решения, которые в корне меняют их жизни.

«"Блиндаж" — наверно, первый проект в истории военного кино, где собрано столько подлинной ретро-радиотехники РККА и Вермахта. По наполненности этими экспонатами декорация немецкого штаба – это уникальный музейный объект! В фильме можно будет увидеть огромное количество и других аутентичных деталей: от медицинских перевязочных пакетов до макетов гильз и патронов. И каждую мы тщательно прорабатывали на стадии подготовки», — рассказывает художник по реквизиту Евгений Волынкин.

«Надо сваливать отсюда»: Александр Метелкин и Даниэль Литтау оказываются под пулями в трейлере «Блиндажа»
фото: компания «Карропрокат»

Основная часть съемок фильма «Блиндаж» проходила в лесах Псковской области, на месте реальных сражений Великой отечественной войны.

«Макеты окопов мы рисовали три недели, выстраивая сложные лабиринты. Мы хотели запутать зрителя, создать ощущение протяженности – и при этом не запутаться сами. Для этого мы создали 3D-модель наших окопов и могли, как в компьютерной игре, пробовать различные объективы и свет», — добавляет художник-постановщик Анна Стрельникова.

Сценаристом проекта выступил Илья Куликов. Фильм «Блиндаж» снят кинокомпанией LEGIO FELIX при поддержке «Фонда кино» и Первого канала.
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Марк ГоробецИлья КуликовДаниэль ЛиттауАлександр Метёлкин (II)Анна Стрельникова
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«Надо сваливать отсюда»: Александр Метелкин и Даниэль Литтау оказываются под пулями в трейлере «Блиндажа» фотографии
«Надо сваливать отсюда»: Александр Метелкин и Даниэль Литтау оказываются под пулями в трейлере «Блиндажа» фотографии
«Надо сваливать отсюда»: Александр Метелкин и Даниэль Литтау оказываются под пулями в трейлере «Блиндажа» фотографии
«Надо сваливать отсюда»: Александр Метелкин и Даниэль Литтау оказываются под пулями в трейлере «Блиндажа» фотографии
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