Акварельное чудо: новый трейлер «Твоего цвета» Наоко Ямады

Появился первый трейлер оригинального полнометражного аниме «Твой цвет
» постановщицы Наоко Ямады
(«Форма голоса
», «Кэйон!
»). Акварельное чудо студии Science SARU
, подарившей нам «Ину-о
», «Руки прочь от кинокружка!
» и «Ночь коротка, гуляй, девчонка
», выйдет в японский прокат 30 августа — почти на год позже, чем планировалось
.
Старшеклассница Тоцуко Хигураси, способная видеть эмоции людей как излучаемый ими цвет, поражается дивной ауре ровесницы Кими Сакунаги. Случайно столкнувшись в букинистическом магазине, девушки заодно знакомятся с музыкантом Руи Кагэхирой. Договорившись создать группу, подростки репетируют в старом храме и попутно решают проблемы, о которых никому не могут рассказать. Впереди их ждет школьный фестиваль и первое живое выступление на публике.
Читать
«Ночь коротка, гуляй, девчонка» — пьянящее аниме той же студии
К творческой группе
, заявленной вместе с тизером
, присоединился дизайнер персонажей и главный режиссер анимации Такаси Кодзима
(«Повесть о доме Тайра
», «Человек-Дьявол: Плакса
»). Кими, Руи и Тоцуко озвучивают начинающие киноактеры Акари Такаиси
(Кая Саймори из игрового фильма «Мой счастливый брак
»), Тайсэй Кидо
(юный Намики Харумити из сериала «Песни о первой любви
») и Саю Судзукава
соответственно. За роли сэйю соревновались на прослушивании более 1600 претендентов.
На брифинге, посвященном подростковой драме, продюсер Гэнки Кавамура
(«Пузырь
», «Мирай из будущего
») поделился: «Я думаю, что во всей Японии не найдется режиссера, способного невербально выразить эмоции подростков так, как это делает Ямада. Это аниме нужно смотреть исключительно в кинотеатре — и смотреть вдумчиво: иначе вы рискуете пропустить все запечатленные эмоции
».
Хотите больше новостей и обзоров аниме — подписывайтесь на «Покебол с предсказанием». Например, там вы можете узнать больше о студии Science SARU и её основателе Масааки Юасе
.
обсуждение >>