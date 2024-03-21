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Акварельное чудо: новый трейлер «Твоего цвета» Наоко Ямады

21 марта
2024 год

Новости кино >>
21 марта 2024

Появился первый трейлер оригинального полнометражного аниме «Твой цвет» постановщицы Наоко ЯмадыФорма голоса», «Кэйон!»). Акварельное чудо студии Science SARU, подарившей нам «Ину-о», «Руки прочь от кинокружка!» и «Ночь коротка, гуляй, девчонка», выйдет в японский прокат 30 августа — почти на год позже, чем планировалось.


Старшеклассница Тоцуко Хигураси, способная видеть эмоции людей как излучаемый ими цвет, поражается дивной ауре ровесницы Кими Сакунаги. Случайно столкнувшись в букинистическом магазине, девушки заодно знакомятся с музыкантом Руи Кагэхирой. Договорившись создать группу, подростки репетируют в старом храме и попутно решают проблемы, о которых никому не могут рассказать. Впереди их ждет школьный фестиваль и первое живое выступление на публике.

Читать «Ночь коротка, гуляй, девчонка» — пьянящее аниме той же студии
К творческой группе, заявленной вместе с тизером, присоединился дизайнер персонажей и главный режиссер анимации Такаси КодзимаПовесть о доме Тайра», «Человек-Дьявол: Плакса»). Кими, Руи и Тоцуко озвучивают начинающие киноактеры Акари Такаиси (Кая Саймори из игрового фильма «Мой счастливый брак»), Тайсэй Кидо (юный Намики Харумити из сериала «Песни о первой любви») и Саю Судзукава соответственно. За роли сэйю соревновались на прослушивании более 1600 претендентов.

Акварельное чудо: новый трейлер «Твоего цвета» Наоко Ямады

На брифинге, посвященном подростковой драме, продюсер Гэнки КавамураПузырь», «Мирай из будущего») поделился: «Я думаю, что во всей Японии не найдется режиссера, способного невербально выразить эмоции подростков так, как это делает Ямада. Это аниме нужно смотреть исключительно в кинотеатре — и смотреть вдумчиво: иначе вы рискуете пропустить все запечатленные эмоции».

Хотите больше новостей и обзоров аниме — подписывайтесь на «Покебол с предсказанием». Например, там вы можете узнать больше о студии Science SARU и её основателе Масааки Юасе.
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Акварельное чудо: новый трейлер «Твоего цвета» Наоко Ямады фотографии
Акварельное чудо: новый трейлер «Твоего цвета» Наоко Ямады фотографии
Акварельное чудо: новый трейлер «Твоего цвета» Наоко Ямады фотографии
Акварельное чудо: новый трейлер «Твоего цвета» Наоко Ямады фотографии
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