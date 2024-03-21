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Мария Ульянова, Петр Романов и Михаил Грищенко сыграли в мелодраме «Как спасти влюбленную женщину»

21 марта
2024 год

Новости кино >>
21 марта 2024

Завершились съемки четырехсерийной мелодрамы Дениса Елеонского «Как спасти влюбленную женщину». Главные роли в мини-сериале исполнили Мария Ульянова, Петр Романов и Михаил Грищенко, уточняет пресс-служба телеканала «Dомашний».

Мария Ульянова, Петр Романов и Михаил Грищенко сыграли в мелодраме «Как спасти влюбленную женщину»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

По сюжету врача Марину бросил любимый мужчина, и она решила начать новую жизнь. Взяла себя в руки, съехала от токсичной матери и погрузилась с головой в работу. Одним из ее пациентов оказался обаятельный Олег, он начал ухаживать, очаровал ее своей открытостью и желанием создать семью. Одновременно Олег знакомится с Инной – обворожительной вдовой с успешным бизнесом и взрослым сыном Мишей. Но Инне откровенно скучно, свободное время она посвящает своему хобби – фотографии. Именно это и становится мостиком к сердцу Инны, поскольку Олег готов стать партнером организации фотовыставок. У Олега также есть еще одна женщина – Таня. Она не просто возлюбленная, она помощница в его… аферах. Миша быстро понимает, что Олег – типичный альфонс, пытается донести это до матери, но тщетно – она влюблена. Он решает действовать через Марину, чтобы раскрыть махинации Олега, но сам не замечает, как влюбляется в нее.

«Я абсолютно не оправдываю своего персонажа. Он – мерзавец, манипулятор и лжец. Но, как говорится, для достижения своей цели все средства хороши, поэтому в своем амплуа он более чем преуспел», — рассказал о своем герое Петр Романов.
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Как спасти влюблённую женщину

фотографии >>
Мария Ульянова, Петр Романов и Михаил Грищенко сыграли в мелодраме «Как спасти влюбленную женщину» фотографии
Мария Ульянова, Петр Романов и Михаил Грищенко сыграли в мелодраме «Как спасти влюбленную женщину» фотографии
Мария Ульянова, Петр Романов и Михаил Грищенко сыграли в мелодраме «Как спасти влюбленную женщину» фотографии
Мария Ульянова, Петр Романов и Михаил Грищенко сыграли в мелодраме «Как спасти влюбленную женщину» фотографии
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