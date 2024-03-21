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Второй сезон комедии «Салют, Начальник!» покажут в День смеха

21 марта
2024 год

Новости кино >>
21 марта 2024

Опубликован трейлер второго сезона комедии «Салют, Начальник!» от студии Пензфильммаш, на чьем счету «Зема» и «Тяни, Сундук!». Продолжение будет доступно для просмотра в онлайн-кинотеатре Premier с 1 апреля, позже сериал появится на национальном видеохостинге Rutube.



В первом сезоне молодой участковый Максим Назаров отправляется в командировку в деревню с говорящим названием Чудо. Однако вместо тишины и спокойствия главный герой сталкивается с вагоном проблем и приключений.

В продолжении комедии участкового и его друзей Яшку и Сундука ждут новые встречи, трудности и веселые приключения. Назаров из деревни Чудо переезжает учиться на следователя в Казань, где ему предстоит раскрыть преступление, связанное с кражей ценных произведений современного искусства.
Появятся в сериале и другие персонажи: майор полиции Закирыч, его взрослая дочь Алия и американка Ирэн.

Второй сезон комедии «Салют, Начальник!» покажут в День смеха
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Premier

Режиссерское кресло новых серий занял Леонид Тележинский, работавший над первым сезоном. К своим ролям вернулись Максим Назаров, Денис Зайнуллин и Денис Сундуков, а новых персонажей воплотили Олег Васильков, Полина Шашуро и Лянка Грыу.
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