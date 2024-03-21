Второй сезон комедии «Салют, Начальник!» покажут в День смеха

Опубликован трейлер второго сезона комедии «Салют, Начальник!» от студии Пензфильммаш, на чьем счету «Зема» и «Тяни, Сундук!». Продолжение будет доступно для просмотра в онлайн-кинотеатре Premier с 1 апреля, позже сериал появится на национальном видеохостинге Rutube.
В первом сезоне молодой участковый Максим Назаров отправляется в командировку в деревню с говорящим названием Чудо. Однако вместо тишины и спокойствия главный герой сталкивается с вагоном проблем и приключений.
В продолжении комедии участкового и его друзей Яшку и Сундука ждут новые встречи, трудности и веселые приключения. Назаров из деревни Чудо переезжает учиться на следователя в Казань, где ему предстоит раскрыть преступление, связанное с кражей ценных произведений современного искусства.
Появятся в сериале и другие персонажи: майор полиции Закирыч, его взрослая дочь Алия и американка Ирэн.
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