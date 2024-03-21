Полина Айнутдинова стала «Любопытной Варварой»

Завершены съемки восьмисерийного детского детектива Юрия Коробейникова «Любопытная Варвара», созданного по мотивам книг писателя Георгия Ланского о приключениях десятилетней девочки-сыщика Варвары и ее друзей. Титульную роль исполнила Полина Айнутдинова, а ее напарника сыграл Сергей Федоров, уточняет пресс-служба онлайн-кинотеатра Wink.
По словам Карена Оганесяна, «недостаточно, чтобы проект был интересен только самым маленьким. Он должен нравиться и родителям, содержать важные смыслы, которые могут пригодиться в воспитании детей. В основу нашей истории заложено много моих собственных детских переживаний и страхов. Это сделано для того, чтобы в интересной жанровой форме донести до родителей простую мысль: не нужно пугать своих детей, нужно их внимательно слушать. То, что для взрослого человека может быть невинной страшилкой, для ребенка — травма на всю жизнь. Кинопроекты для детей сейчас необходимы как воздух, и их важно и нужно создавать в большем объеме. Огромное спасибо Институту развития интернета за возможность снять "Любопытную Варвару". Благодаря коллегам из ИРИ, НМГС и Wink.ru мы можем создавать и выпускать такие картины».
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Wink
Юным зрителям расскажут про десятилетнюю Варвару Смородину — самого настоящего вундеркинда, необычайно умную и начитанную девочку. Она знает все про криминалистику и мечтает стать выдающейся сыщицей, как ее дедушка. «Любопытненько!» — коронное слово Варвары. Приехав на лето к бабушке и дедушке (Артемьева и Бычков) в поселок Верховой, Варя сталкивается с массой таинственных преступлений и берется за расследования вместе со своим новым другом — простодушным сельским мальчиком Васей. В самом начале Варваре придется разбираться с загадочным пугалом, оживающим по ночам и пугающим местных детей. Всего в «Любопытной Варваре» будет восемь серий, по одному запутанному делу на две серии.
Оганесян и Коробейников провели масштабный кастинг на роль главной героини Варвары и ее друга Васи. Было отсмотрено несколько сотен самопроб детей-актеров со всей страны, только 20 из них прошли в финал на очные пробы. Параллельно художники картины искали маленькую деревню, которую можно было бы преобразить под видение режиссера. Такую, где живет всего несколько жителей, удалось найти в Абхазии. В течение месяца художественная группа работала над созданием ностальгической деревни из детства, одновременно фантастической и похожей на настоящую.
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Wink
«У меня самого двое детей, им девять и семь лет. И где бы я ни находился, в экспедиции, на съемках или рядом с ними, есть ежевечерний ритуал: мы читаем книгу на ночь. Они очень любят детские детективы, и сам я ими увлекался в их возрасте. Когда Карен предложил сделать сериал, где главная героиня — девочка чуть старше моего сына, которая расследует различные дела, я сразу согласился. Было интересно создать немного нереальный мир, яркий и интересный детям и их родителям. Хочется создавать детский сериал по стандартам большого кино, с классными актерами, хорошей историей. Уверен, такой "Любопытная Варвара" и получится», — говорит Юрий Коробейников.
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