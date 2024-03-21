Любовь Толкалина и Кирилл Кяро сыграют родителей Таисьи Калининой и Анастасии Красовской

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«Васнецова»: Как не отделять котлеты от расследования

Вернувшийся из Италии Александр Робак устраивает конкурс для детей

Ведущие представители трех школ трейлемейкинга о киношколе «Хакатон Trailermakers’24» и исскустве делать трейлеры

На форуме «Российский кинобизнес» обсудят инвестиции в кино

Хотели как лучше, а получилось как «Морбиус»

«Мадам Паутина»: Все в ваших лапках

Новости кино

Александр Новин преследует Филиппа Янковского в тизер-сцене из военной драмы «Враг у ворот»

Сериал выйдет на платформе Иви, а также будет показан в эфире Первого канала в 2024 году