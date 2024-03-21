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Любовь Толкалина и Кирилл Кяро сыграют родителей Таисьи Калининой и Анастасии Красовской

21 марта
2024 год

Новости кино >>
21 марта 2024

Начались съемки восьмисерийного подросткового драмеди «Что-то положительное». Согласно пресс-службе онлайн-кинотеатра Okko, главные роли в сериале сыграют Таисья Калинина, Любовь Толкалина, Кирилл Кяро, Анастасия Красовская, Денис Косиков и Тимофей Кочнев.

Любовь Толкалина и Кирилл Кяро сыграют родителей Таисьи Калининой и Анастасии Красовской
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko

Режиссерское кресло драмеди заняла Ника Яковлева. Проект привлек ее «тремя аспектами: первое – это то, что проблемы, которые затрагиваются в сериале, знакомы каждой девчонке – привлекать к себе внимание и чувствовать, что никому до тебя нет дела. Второе – это фантазийный жанр: мы попадаем во внутренний мир героини и ее фантазий. И третье – возможность поработать с интересными исполнителями, подобрать оригинальные музыкальные треки, поскольку для погружения в мир девочки-подростка это невероятно важно. Думаю, эта яркая, классная и подростковая история понравится зрителям Okko! На мой взгляд, она и трогательная, и смешная одновременно».

«Этот проект меня привлек своим названием, молодой творческой командой, талантливыми партнерами и интересным, позитивным сценарием. Ожидания у меня грандиозные, сценарий очень "вкусный»" и при всей своей легкости, очень тонкий. Команда прекрасная, с компанией Norm production мы ранее работали на сериале "Юг", и я получил от съемок большое удовольствие. Наш режиссер, прекрасная Ника Яковлева, молодая, заразительная, точно знающая чего хочет, с очень хорошим вкусом, так что я предвкушаю интересное сотрудничество», — говорит Кирилл Кяро, воплотивший образ папы.

Любовь Толкалина и Кирилл Кяро сыграют родителей Таисьи Калининой и Анастасии Красовской
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko

«Что-то положительное» затронет сразу несколько социально важных тем: проблемы современных подростков и роль семейных ценностей в жизни разных поколений.

Толкалиной, сыгравшей маму главной героини, «кажется, что это очень искренний сериал для подростков и взрослых, в котором продвигаются ценные морально-этические нормы. В этой истории раскрывается проблема детей, которым невероятно не хватает внимания, а его ничем не заменишь. При выборе проекта для меня крайне важно с кем я буду работать и кто станет моим партнером на площадке. На пробы я шла зная, что это будет блистательный Кирилл Кяро, с которым я давно мечтала работать и теперь наслаждаюсь каждым съемочным днем. Главная героиня – прекрасная Тася Калинина, с которой мы уже работали ранее. И, конечно, отмечу Настю Красовскую. Такая удивительная, молодая звезда, смотрю за ней на площадке, как за чудесным, "волшебным" зверем, она фантастическая и человек, и актриса, и с ней невероятно интересно и приятно находиться вместе».

Любовь Толкалина и Кирилл Кяро сыграют родителей Таисьи Калининой и Анастасии Красовской
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko

По сюжету у школьницы старших классов Насти (Калинина) сложные отношения с семьей и сверстниками. Родители (Кяро и Толкалина) все внимание уделяют старшей успешной сестре Ангелине (Красовская) и младшему брату – долгожданному сыну. Парень Марк (Косиков), в которого влюблена Настя, не воспринимает ее всерьез, а лучшая подруга слишком правильная, чтобы делиться с ней некоторыми переживаниями. Настю спасает только волшебный нарисованный мир, в котором она прячется от реальности. В ее обычной жизни все только усугубляется: она делает тест на беременность, и он показывает две полоски. Настя уверена, что это разрушит ее жизнь, но неожиданно Марк меняется, принимает ответственность, становится заботливым и внимательным. Настя понимает, что беременность сделала ее более значимой для окружающих. Позже она узнает, что тест был ложным, но решает не признаваться и взять от ситуации все. Клубок лжи с каждым днем все больше запутывается, вовлекая в него всю семью Насти.

«Я никогда не играла в комедиях, для меня это возможность получить новый интересный опыт. Мне близка моя героиня Настя, я совсем недавно была в этом возрасте, и у меня тоже были такие защитные реакции. В какой-то степени я могу оправдать ее поступки. Насте проще соврать, чем сказать правду, она пофигистична и это ее черта мне тяжело даётся, ее взгляд на жизнь через пофигизм мне не близок. Думаю, у нас получится веселая, классная комедия о том, как все мы врём и то, как последствия лжи могут повлиять на нашу жизнь», — рассказала Таисья Калинина.

Любовь Толкалина и Кирилл Кяро сыграют родителей Таисьи Калининой и Анастасии Красовской
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko

За производство сериала отвечают продюсерский центр Originals Production и кинокомпания Norm production, а за визуальную составляющую — оператор Тимофей Шпак и художник-постановщик Елизавета Москвина.

Анастасию Красовскую сценарий заинтересовал «своей "положительной" составляющей. На мой взгляд, это классная комедийная история про девочку-подростка и ее семью, которая рассказывает про то, как выстраиваются их взаимоотношения и какие события они вместе переживают. Мне хотелось чего-то именно такого – легкого, доброго и смешного. Для меня участие в проекте – это еще и увлекательный эксперимент, поскольку в сценарии предусмотрено много компьютерной графики и мультипликационных вставок, а для этого требуется специфическая актерская игра. Зрителей Okko ждет визуально эстетичный и красивый сериал со своей "фишкой" в виде графики. А по сюжету – добрая, семейная, теплая комедия, при этом раскрывающая внутренние проблемы и переживания героев».
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Любовь Толкалина и Кирилл Кяро сыграют родителей Таисьи Калининой и Анастасии Красовской фотографии
Любовь Толкалина и Кирилл Кяро сыграют родителей Таисьи Калининой и Анастасии Красовской фотографии
Любовь Толкалина и Кирилл Кяро сыграют родителей Таисьи Калининой и Анастасии Красовской фотографии
Любовь Толкалина и Кирилл Кяро сыграют родителей Таисьи Калининой и Анастасии Красовской фотографии
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