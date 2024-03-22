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Начался набор участников на Московский питчинг дебютантов

22 марта
2024 год

Новости кино >>
22 марта 2024
Начался прием заявок на ХVI Московский питчинг дебютантов-2024, который пройдет 19 апреля в рамках бизнес-площадки 46-го Московского международного кинофестиваля. Об этом сообщает пресс-служба мероприятия.

Начался набор участников на Московский питчинг дебютантов

В питчинге смогут поучаствовать авторы (физлица и/или творческие коллективы), зарегистрированные в РФ и принимавшие участие на момент подачи заявки в качестве сценаристов, режиссеров или продюсеров не более чем в одном полнометражном фильме в категории «Полнометражное игровое кино», не более чем в одном сериале в категории «Сериал» и не более чем в пяти проектах в категории «Документальное кино». Всем заинтересованным необходимо зарегистрироваться на платформе Moviestart, заполнить анкету в разделе «Мои проекты» и прикрепить к анкете синопсис и сценарий проекта. Для неигровых лент возможна замена сценария режиссерской экспликацией. Заявки принимаются до 10 апреля включительно.

«Мы много лет ведем активную и непрерывную работу, направленную на поддержку начинающих кинематографистов, поиск новых талантов и их вовлечение в индустрию, а также развитие и укрепление рынка регионального кино. Питчинг дебютантов – это событие в среде молодых кинематографистов, которое стало своего рода визитной карточкой Молодежного центра Союза кинематографистов, с одной стороны, с другой – путевкой в кинематографистскую жизнь для некоторых творческих ребят», – отметил куратор бизнес-площадки ММКФ, генеральный директор продюсерского центра ФПРК Дмитрий Якунин.

Дмитрий Якунин
фото: moviestart.ru

По итогам отбора будет сформирован шорт-лист из работ, авторы которых смогут принять участие в очной защите проектов перед представителями индустрии на ММКФ. Победители получат дипломы, а также возможность заключения соглашений с ведущими продюсерскими компаниями, представителями онлайн-платформ на редакторскую или продюсерскую разработку.

В этом году бизнес-площадка ММКФ пройдет 19-20 апреля в зале №9 киноцентра «КАРО 11 Октябрь». Традиционно в рамках мероприятия пройдут круглые столы, панельные дискуссии и другие деловые встречи с участием ключевых игроков индустрии.
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