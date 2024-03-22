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Кирилл Соколов снимет голливудский хоррор «Они убьют тебя»

22 марта
2024 год

Новости кино >>
22 марта 2024

Режиссеру черной комедии «Папа, сдохни» Кириллу Соколову доверили снять в Голливуде хоррор «Они убьют тебя» (They Will Kill You), уверяет THR.

Кирилл Соколов снимет голливудский хоррор «Они убьют тебя»

По сюжету первого англоязычного фильма российского постановщика женщина устраивается по объявлению домработницей в нью-йоркскую высотку, где за последние годы произошло множество исчезновений. Традиционный для режиссера черный юмор никуда не денется.

Продюсерами картины выступают создатели дилогии «Оно» Андрес и Барбара Мускетти. Сценарий написал сам Соколов совместно с Алексом ЛитвакомМушкетеры»). Это первый проект студии Nocturama, которая представляет собой хоррор-подразделение Skydance.
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