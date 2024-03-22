Кирилл Соколов снимет голливудский хоррор «Они убьют тебя»

Режиссеру черной комедии «Папа, сдохни
» Кириллу Соколову
доверили снять в Голливуде хоррор «Они убьют тебя» (They Will Kill You), уверяет THR
.
По сюжету первого англоязычного фильма российского постановщика женщина устраивается по объявлению домработницей в нью-йоркскую высотку, где за последние годы произошло множество исчезновений. Традиционный для режиссера черный юмор никуда не денется.
Продюсерами картины выступают создатели дилогии «Оно
» Андрес
и Барбара Мускетти
. Сценарий написал сам Соколов совместно с Алексом Литваком
(«Мушкетеры
»). Это первый проект студии Nocturama, которая представляет собой хоррор-подразделение Skydance.
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