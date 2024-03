Кирилл Соколов снимет голливудский хоррор «Они убьют тебя»

Режиссеру черной комедии « Папа, сдохни Кириллу Соколову доверили снять в Голливуде хоррор «Они убьют тебя» (They Will Kill You), уверяет THR По сюжету первого англоязычного фильма российского постановщика женщина устраивается по объявлению домработницей в нью-йоркскую высотку, где за последние годы произошло множество исчезновений. Традиционный для режиссера черный юмор никуда не денется.Продюсерами картины выступают создатели дилогии « Оно . Сценарий написал сам Соколов совместно с(« Мушкетеры »). Это первый проект студии Nocturama, которая представляет собой хоррор-подразделение Skydance.