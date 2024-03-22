Дарья Грацевич адаптирует для кино психологический бестселлер «К себе нежно»

Автор дилогии «Холоп» Дарья Грацевич напишет сценарий для экранизации психологического бестселлера Ольги Примаченко «К себе нежно. Книга о том, как ценить и беречь себя». Премьера фильма производства Плюс Студии состоится на Кинопоиске, уточняет пресс-служба онлайн-кинотеатра.
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Кинопоиск
По словам Дарьи Грацевич, «перенести селф-хэлп нон-фикшн в кино — задача нетривиальная. Я даже так навскидку не могу вспомнить таких примеров. Для меня как для сценариста — это классный вызов. Мне кажется, экранизация "К себе нежно" — своего рода миссия, потому что это еще один способ сказать о том, как можно и нужно относиться к себе. Это то, о чем в нашей культуре говорить не принято, а принято — геройствовать и выжимать себя. Я рада присоединиться к работе над проектом, который дает возможность существовать другой точке зрения. Самой главной своей задачей я вижу сохранение интонации, смыслов и какой-то удивительной легкой, мягкой, обволакивающей атмосферы и отношения, которые эта книга транслирует. Чтобы сохранить это, нужно придумать уникальную историю, чем я и собираюсь заняться».
Первоисточник, изданный в 2020 году, представляет собой книгу-медитацию, помогающую поддержать себя в непростой период. Через личные истории о разводе, потере дома и работы автор мягко подводит читателя к непростому разговору — о принятии своих чувств, тела, о личных границах и о том, как быть собой.
«Я думаю, это будет крутой опыт и еще один "большой взрыв", который расширит Вселенную "К себе нежно", — считает журналист и психолог Ольга Примаченко. — Меня привлекли в проект в качестве консультанта, и я уже в предвкушении! Я буду рада поделиться личным опытом, чтобы сохранить голос и атмосферу книги, сделать сценарий достоверным, а историю — знакомой и близкой читателям, моей аудитории. Очень приятно, что создатели фильма с таким вниманием относятся к первоисточнику и стремятся, чтобы фильм не получился отвлеченным от темы книги. Когда я узнала, что Дарья Грацевич выступит сценаристкой проекта, я действительно восприняла это с любопытством и воодушевлением. Я смотрела сериал "Измены", снятый по ее сценарию, и это было "вау"».
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