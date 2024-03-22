Юра Борисов и Даниил Воробьев проведут «Урок»

Режиссер Сергей Филатов приступил к съемкам новой оригинальной драмы Okko «Урок» с Юрой Борисовым и Даниилом Воробьевым в главных ролях. Согласно пресс-службе платформы, за производство сериала отвечает кинокомпания MEM Cinema Production, а за визуальную составляющую — оператор Максим Смирнов и художник-постановщик Екатерина Левина.
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko
По словам Сергея Филатова, «в этом сериале сложился потрясающий каст. Я готов рассыпаться в похвалах сколько угодно, но, конечно, это лучше увидеть своими глазами. Не знаю, как описать это словами, но для режиссера это большое счастье, когда перед тобой сильные личности, не похожие друг на друга, но так идеально друг другу подходящие, что ты забываешь о том, что они играют роли. И не могу не упомянуть, что различные роли второго плана играют очень классные актеры из Перми и Екатеринбурга. Проект по большому счету о том, как важен в жизни человека подростковый период. Период, в котором человек находится на развилке и, по сути, определяет свою будущую жизнь. Как легко нанести непоправимую травму, и как тяжело потом с этим справиться во взрослом возрасте. И если кто-то посмотрит наш сериал и обратит внимание на своего ребенка-подростка или наоборот на своих родителей, поговорит с ними, попытается их понять – я буду счастлив».
Зрителям поведают об Антоне (Борисов), который был успешным музыкантом, но после аварии, в которой погибла его девушка Лиза, и года в наркологической клинике он все потерял. Теперь он возвращается в родной город, где у него остался лишь старший брат Константин (Воробьев), который всегда был его полной противоположностью. Константин предлагает брату помощь, но с одним условием. Так Антон становится учителем в школе и вынужден вникать в проблемы подростков.
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko
«Мой герой оказывается в окружении подростков, для которых поиск себя, своего места в мире и моральных ориентиров в жизни являются первостепенными вопросами. В проекте задействована прекрасная команда, я работаю с замечательными партнерами Даниилом Воробьевым и Олей Лерман, и у нас очень крутой режиссер Сергей Филатов», — рассказал Юра Борисов.
Даниила Воробьева в сериале «привлекли три вещи: возможность отработать внутреннюю проблему со своими родителями, Сергей Филатов — режиссер проекта — его настрой на сотворчество, и Юра Борисов, как явление. Было понятно, что мы будем кайфовать в процессе! Я играю учителя в общеобразовательной школе, и история будет интересна всем, кто любит драму, в нашем случае психоделическую драму».
«Эта история привлекала меня свободой, которую Сережа Филатов предоставил нам актерам. Особенно мне дорого, что работаем мы в большой любви и с уважением друг к другу. У нас невероятно талантливая и прекрасная команда. Конечно, я буду счастлива если наш сериал найдет своего зрителя. Если же нет, я это тоже пойму, потому как у каждого свой выбор и его следует уважать», — говорит Ольга Лерман.
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