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Виктор Хориняк и Гоша Куценко перевоспитывают детдомовцев в тизер-трейллере «Непослушников»

22 марта
2024 год

Новости кино >>
22 марта 2024
В сети появился тизер-трейлер третьей части популярной киносерии «Непослушник». Фильм Владимира Котта, созданный при поддержке телеканала «Россия», выпустит в широкий прокат 6 июня КарроПрокат.



В заключительной части, получившей название «Непослушники», особенное внимание уделяется заботе о детях — неважно, свои они или чужие. Дима в исполнении Виктора Хориняка — уже не «Димонстр», а вполне успешный менеджер по продажам в автосалоне, Саша Черный — добропорядочный монах в тихой обители у отца Анатолия. Все живут спокойно, пока в монастырь не привозят четырех детдомовских «непослушников»: двух братьев и двух сестер. Неоднократные побеги и мелкие кражи приводят к тому, что ребят могут отправить в место куда более суровое, чем детский дом. Следователь не хочет ломать им жизнь и дает последний шанс: привозит их к отцу Анатолию, надеясь, что если тому удалось перевоспитать Димонстра и Сашу Черного, то с маленькими детьми тем более получится. Но как же он ошибается.

У Димонстра в триквеле появляется сын, с которым складывается отдельная сюжетная линия. В картине также нашлось место преследователю. Имя его — Сильвер, но кто он и откуда – интрига.

Виктор Хориняк и Гоша Куценко перевоспитывают детдомовцев в тизер-трейллере «Непослушников»
фото: пресс-служба телеканала «Россия»

По словам Гоши Куценко, «режиссер, дети, сама тема — все это объединило нас в настоящую семью. Часто на проектах все говорят: "Ой, мы семья-семья", а на деле это совсем не так. А вот здесь какая-то есть действительно "семейственность". Конечно, это был очень непростой проект. Мы воевали с природой, страдали от холода, ездили верхом на лошадях без седла. Но, я уверен, это все стоило того. У нас получилось большое кино, которое останется в сердцах у многих».

Съемки финала прошли в Мурманской области, в том числе и на Териберке, в Москве и Шуе Ивановской области. Съемочный процесс начался с финальных сцен фильма. Все переживали, что юным актерам будет сложно сыграть те чувства, к которым они должны прийти в конце фильма, но дети моментально вжились в роли, и в итоге эмоциональная сцена получилась такой, какой была задумана. В Териберке Гоше Куценко и его юным партнерам в кадре пришлось попробовать разные средства передвижения: баркас, внедорожник, лошадей. Так же, как и в двух предыдущих частях, в третьем фильме будет песня-постскриптум. Сам трек создатели планируют держать в секрете до выхода на большой экран, однако уверяют, что песня эта знакомая почти каждому с детства.
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Виктор Хориняк и Гоша Куценко перевоспитывают детдомовцев в тизер-трейллере «Непослушников» фотографии
Виктор Хориняк и Гоша Куценко перевоспитывают детдомовцев в тизер-трейллере «Непослушников» фотографии
Виктор Хориняк и Гоша Куценко перевоспитывают детдомовцев в тизер-трейллере «Непослушников» фотографии
Виктор Хориняк и Гоша Куценко перевоспитывают детдомовцев в тизер-трейллере «Непослушников» фотографии
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