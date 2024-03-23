Кто потерял «Могучий Атом»? Главные новости аниме за неделю

Найдены утраченные эпизоды легендарного сериала Осаму Тэдзуки
, истории братьев Гримм
перерождаются в
слизь
аниме, а «Токийский гуль
» и «Ван-Пис
» готовятся отмечать юбилеи. Аниме-индустрия
удивляет каждый день, а мы внимательно следим за тем, что в ней происходит. О чем-то пишем отдельно (например, о новом чувственном проекте Наоко Ямады
или романтических отношениях человеческого юнца и девушки-они
), а по субботам собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды
в удобном дайджесте. Больше анонсов и необычного мерча, а также обзоров премьер и классики — в нашем аниме-канале
.
ОДНОЙ СТРОКОЙ
Японский канал R Channel
показал 125-й («Поиск бактерии
») и 127-й («Экспериментальный робот
») эпизоды «Астробоя
» Осаму Тэдзуки
, до недавнего времени считавшихся утерянными. «Мабороси
» Мари Окады
получил «Приз Кабуки
» (присуждается оригинальным и инновационным работам, раздвигающим рамки конвенционального
) на втором Международном фестивале анимационных фильмов в Ниигате. Первая часть полнометражной дилогии «Мертвые-мертвые демоны
» вчера вышла в японский прокат, а второй эпизод переехал с 19 апреля на 24 мая (по заверениям официального сайта, перенос связан с дополнительными работами по улучшению качества фильма). Эйитиро Ода
взял трехнедельный перерыв от «Ван-Писа
»: мангака уточнил, что после смерти Акиры Ториямы
решил пройти «регулярный техосмотр», а заодно подумать о будущем opus magnum. Тем временем анимационному «Ван-Пису» в этом году стукнет четверть века, и один из глашатаев грядущей даты — серия международных концертов симфонического оркестра, аккомпанирующего ключевым сценам легендарной пиратской одиссеи:
Третий и финальный сезон «Выдающихся зверей
» от студии Orange
(«Триган: Ураган
», «Страна самоцветов
») разделят на два кура и покажут исключительно на Netflix
. Кстати, манга «Страна самоцветов» тоже на всех парах мчится к закату: последняя глава выйдет из печати 25 апреля. Чуть раньше, 17 числа опять же неугомонный Netflix докажет, что всё на свете — аниме, даже братья Гримм: стриминг анонсировал сериал по мотивам сказок креативных немецких братьев, над которым работают Wit Studio
(«Семья шпиона
», «Пузырь
») и женский мангака-коллектив CLAMP
(«Триплексоголик
», «Сакура — собирательница карт
»). В честь десятилетнего юбилея «Токийского гуля
» студия Pierrot
(«Блич: Тысячелетняя кровавая война
», «Акудама драйв
») открыла специальный веб-сайт
и собирается показать все 50 эпизодов знакового сёнэна
на своем официальном ютуб-канале.
Вслед за финальным эпизодом «Исюры
» студия Passione
(«Тетрадь Хинако
», «Когда плачут цикады: Выпускной
») анонсировала второй сезон — да сразу с тизером
.
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«Парад смерти» — мистический триллер о небесном правосудии
СКРЕЩИВАЯ ЛУЧИ
Готовьтесь к паранормальным битвам и сражениям с пришельцами-извращенцами в октябре этого года. Вышел новый трейлер у «Дандадан
» — грядущего сериала студии Science SARU
(«Блюз машины времени о четырёх с половиной татами
», «Духи Деко
»). Предыдущие ролики можно посмотреть тут
и тут
, а новый — ниже с русскими субтитрами.
Также создатели поделились постером
, скрещивающим лучи с фильмом «Охотники за привидениями: Леденящий ужас
», где потомственная медиумка Момо и её одноклассник Кэн Татакура по прозвищу Окарун приготовились вылавливать потусторонние сущности с помощью протонных ранцев.
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Чем хорош макабрический «Человек-дьявол: Плакса» от студии Science SARU
УГОЛОК ВИЗИОНЕРА
На официальном сайте «Мононокэ. Фильм
» появился новый трейлер. Долгожданная
лента от молодой студии EOTA
выйдет в прокат 26 июля. Действие развернется во внутренних покоях императорского дворца, где человеческие страсти и обиды породили чудовище. Как следует из подзаголовка фильма (Karakasa
), в этот раз загадочного Аптекаря ждет встреча с ёкаем, представляющим собой одноглазый зонтик на ножке.
После скандала
с сэйю Такахиро Сакураем
(Саэ Итоси
из «Синей тюрьмы: Блю Лок
», Сугуру Гэто
из «Магической битвы
») роль фармацевта-экзорциста досталась Хироси Камии
(Атару Моробоси
из «Несносных пришельцев
», Эдогава Рампо
из «Прозы бродячих псов
»), а страдающих девиц из ооку
озвучат:
Аса — Томоё Куросава
(Ая Риндо
из «Фарса убитой нежити
», Ребекка
из сериала «Киберпанк: Бегущие по краю
»).
Камэ — Аой Юки
(Маомао
из «Монолога фармацевта
», Юдзуру Нисимия
из «Формы голоса
»).
Утаяма — Мами Кояма
(бабушка из «Обещанного Неверленда
», Тиёко Фудзивара из «Актрисы тысячелетия
»).
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«Ооку: Внутренние покои» — фантастическая история из того же дворца
ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА ОДОБРЯЕТ
Анонсированная
в мае прошлого года «Медалистка
» хвастает первым трейлером (у нас — с русскими субтитрами!). Сериал от студии ENGI
(«Мир отомэ-игр — это тяжёлый мир для мобов
», «Флотская Коллекция: Однажды в этом море
») покажут в январе 2025-го.
Кажется, что весь мир, включая родителей, настроен против юной Инори, мечтающей стать олимпийской чемпионкой. Однако упрямая фигуристка верит, что сможет добиться впечатляющих результатов, и обретает поддержку в лице Цукасы Акэурадзи. Когда-то парень был настроен завоевать все титулы в международном фигурном катании, но из-за возраста оставил мечту о большом спорте. Цукаса находит призвание в тренерской работе, а под его чутким наставничеством раскрывается искрящийся талант Инори. Протагонистов озвучат Такэо Оцука
(Аквамарин Хосино
из «Звездного дитя
», Каната
из «Синдуальности
») и начинающая сэйю Нацуми Харусэ
.
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«Птичье крыло: История гольфисток» — еще одна история о спорте и страсти
УЮТНЫЙ КЛУБ
Ёнкома
«Моно
» от Афро
, автора «Лагеря на свежем воздухе
», получит аниме-адаптацию. Дата премьеры пока неизвестна, но есть тизер. История посвящена досугу старшеклассниц из клуба «Кинофото»: уроженки города Кофу исследуют красоты префектуры Яманаси, снимают фильмы ужасов, пропускают по стаканчику в винном погребе, участвуют в конкурсе едоков и наслаждаются повседневностью
.
Аниме поставит Рёта Айкэй
(«Рейтинг короля
», помреж на «Магической битве
») по сценарию Ёко Ёнайямы
(«Долой безделье!
», «Война горничных Акибы
»), а дизайн персонажей придумал Такуя Мияхара
(ключевая анимация «Рок-тихони
» и «Звездного дитя
»).
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«Лагерь на свежем воздухе. Фильм» — отличный способ борьбы со стрессом
НАЦУКО, ДАВАЙ ПО НОВОЙ!
Студия MAPPA
(«Дорохэдоро
», «Адский рай
») анонсировала оригинальное аниме под названием «Дзэнсю
» (ZENSHU) — и подтвердила свои намерения трейлером (ниже — с русскими субтитрами). Вынесенный в заглавие термин принадлежит анимационной индустрии и означает «исправить/переснять всё».
Первый аниме-фильм начинающей режиссерки Нацуко Хиросэ быстро набирает популярность и становится социальным феноменом. После оглушительного успеха девушка, никогда не состоявшая в отношениях, берется экранизировать историю о первой любви, но из-за отсутствия романтического опыта не может нарисовать раскадровку. Работа заходит в тупик.
Над проектом трудятся: постановщица Мицуэ Ямадзаки
(«Сон в замке демона
», «Пластиковые воспоминания
»), сценаристка Кимико Уэна
(«Подземелье вкусностей
», «Кэрол и Тьюздей
»), чардиз Каёко Исикава
(«Корзинка фруктов
», ключевая анимация «Дюрарара!!
») и композиторка Юкари Хасимото
(«Любовь с кончиков пальцев
», «Пингвиний барабан
»). Нацуко озвучит Анна Нагасэ
(Усио Кофунэ из «Летнего времени
», Махоро Дзин из «Буттигири?!
»).
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Разбираемся, как снимать и понимать анимацию с «Руки прочь от кинокружка!»
Бонус
: изображение будущего парка аттракционов Dragon Ball Theme Park
, который готовится к большой стройке в Саудовской Аравии.
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.
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