Кто потерял «Могучий Атом»? Главные новости аниме за неделю

Чем хорош макабрический «Человек-дьявол: Плакса» от студии Science SARU

Читать Чем хорош макабрический «Человек-дьявол: Плакса» от студии Science SARU

«Ооку: Внутренние покои» — фантастическая история из того же дворца

Читать «Ооку: Внутренние покои» — фантастическая история из того же дворца

«Птичье крыло: История гольфисток» — еще одна история о спорте и страсти

Читать «Птичье крыло: История гольфисток» — еще одна история о спорте и страсти

«Лагерь на свежем воздухе. Фильм» — отличный способ борьбы со стрессом

Читать «Лагерь на свежем воздухе. Фильм» — отличный способ борьбы со стрессом