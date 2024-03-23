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Кто потерял «Могучий Атом»? Главные новости аниме за неделю

23 марта
2024 год

Новости кино >>
23 марта 2024
Найдены утраченные эпизоды легендарного сериала Осаму Тэдзуки, истории братьев Гримм перерождаются в слизь аниме, а «Токийский гуль» и «Ван-Пис» готовятся отмечать юбилеи. Аниме-индустрия удивляет каждый день, а мы внимательно следим за тем, что в ней происходит. О чем-то пишем отдельно (например, о новом чувственном проекте Наоко Ямады или романтических отношениях человеческого юнца и девушки-они), а по субботам собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды в удобном дайджесте. Больше анонсов и необычного мерча, а также обзоров премьер и классики — в нашем аниме-канале.

Кто потерял «Могучий Атом»? Главные новости аниме за неделю

ОДНОЙ СТРОКОЙ

Японский канал R Channel показал 125-й («Поиск бактерии») и 127-й («Экспериментальный робот») эпизоды «Астробоя» Осаму Тэдзуки, до недавнего времени считавшихся утерянными. «Мабороси» Мари Окады получил «Приз Кабуки» (присуждается оригинальным и инновационным работам, раздвигающим рамки конвенционального) на втором Международном фестивале анимационных фильмов в Ниигате. Первая часть полнометражной дилогии «Мертвые-мертвые демоны» вчера вышла в японский прокат, а второй эпизод переехал с 19 апреля на 24 мая (по заверениям официального сайта, перенос связан с дополнительными работами по улучшению качества фильма). Эйитиро Ода взял трехнедельный перерыв от «Ван-Писа»: мангака уточнил, что после смерти Акиры Ториямы решил пройти «регулярный техосмотр», а заодно подумать о будущем opus magnum. Тем временем анимационному «Ван-Пису» в этом году стукнет четверть века, и один из глашатаев грядущей даты — серия международных концертов симфонического оркестра, аккомпанирующего ключевым сценам легендарной пиратской одиссеи:


Третий и финальный сезон «Выдающихся зверей» от студии OrangeТриган: Ураган», «Страна самоцветов») разделят на два кура и покажут исключительно на Netflix. Кстати, манга «Страна самоцветов» тоже на всех парах мчится к закату: последняя глава выйдет из печати 25 апреля. Чуть раньше, 17 числа опять же неугомонный Netflix докажет, что всё на свете — аниме, даже братья Гримм: стриминг анонсировал сериал по мотивам сказок креативных немецких братьев, над которым работают Wit StudioСемья шпиона», «Пузырь») и женский мангака-коллектив CLAMPТриплексоголик», «Сакура — собирательница карт»). В честь десятилетнего юбилея «Токийского гуля» студия PierrotБлич: Тысячелетняя кровавая война», «Акудама драйв») открыла специальный веб-сайт и собирается показать все 50 эпизодов знакового сёнэна на своем официальном ютуб-канале.
Вслед за финальным эпизодом «Исюры» студия PassioneТетрадь Хинако», «Когда плачут цикады: Выпускной») анонсировала второй сезон — да сразу с тизером.

Читать «Парад смерти» — мистический триллер о небесном правосудии
СКРЕЩИВАЯ ЛУЧИ

Готовьтесь к паранормальным битвам и сражениям с пришельцами-извращенцами в октябре этого года. Вышел новый трейлер у «Дандадан» — грядущего сериала студии Science SARUБлюз машины времени о четырёх с половиной татами», «Духи Деко»). Предыдущие ролики можно посмотреть тут и тут, а новый — ниже с русскими субтитрами.


Также создатели поделились постером, скрещивающим лучи с фильмом «Охотники за привидениями: Леденящий ужас», где потомственная медиумка Момо и её одноклассник Кэн Татакура по прозвищу Окарун приготовились вылавливать потусторонние сущности с помощью протонных ранцев.

Читать Чем хорош макабрический «Человек-дьявол: Плакса» от студии Science SARU
УГОЛОК ВИЗИОНЕРА

На официальном сайте «Мононокэ. Фильм» появился новый трейлер. Долгожданная лента от молодой студии EOTA выйдет в прокат 26 июля. Действие развернется во внутренних покоях императорского дворца, где человеческие страсти и обиды породили чудовище. Как следует из подзаголовка фильма (Karakasa), в этот раз загадочного Аптекаря ждет встреча с ёкаем, представляющим собой одноглазый зонтик на ножке.


После скандала с сэйю Такахиро Сакураем (Саэ Итоси из «Синей тюрьмы: Блю Лок», Сугуру Гэто из «Магической битвы») роль фармацевта-экзорциста досталась Хироси Камии (Атару Моробоси из «Несносных пришельцев», Эдогава Рампо из «Прозы бродячих псов»), а страдающих девиц из ооку озвучат:

Аса — Томоё Куросава (Ая Риндо из «Фарса убитой нежити», Ребекка из сериала «Киберпанк: Бегущие по краю»).
Камэ — Аой Юки (Маомао из «Монолога фармацевта», Юдзуру Нисимия из «Формы голоса»).
Утаяма — Мами Кояма (бабушка из «Обещанного Неверленда», Тиёко Фудзивара из «Актрисы тысячелетия»).

Читать «Ооку: Внутренние покои» — фантастическая история из того же дворца
ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА ОДОБРЯЕТ

Анонсированная в мае прошлого года «Медалистка» хвастает первым трейлером (у нас — с русскими субтитрами!). Сериал от студии ENGIМир отомэ-игр — это тяжёлый мир для мобов», «Флотская Коллекция: Однажды в этом море») покажут в январе 2025-го.


Кажется, что весь мир, включая родителей, настроен против юной Инори, мечтающей стать олимпийской чемпионкой. Однако упрямая фигуристка верит, что сможет добиться впечатляющих результатов, и обретает поддержку в лице Цукасы Акэурадзи. Когда-то парень был настроен завоевать все титулы в международном фигурном катании, но из-за возраста оставил мечту о большом спорте. Цукаса находит призвание в тренерской работе, а под его чутким наставничеством раскрывается искрящийся талант Инори. Протагонистов озвучат Такэо Оцука (Аквамарин Хосино из «Звездного дитя», Каната из «Синдуальности») и начинающая сэйю Нацуми Харусэ.

Читать «Птичье крыло: История гольфисток» — еще одна история о спорте и страсти
УЮТНЫЙ КЛУБ

Ёнкома «Моно» от Афро, автора «Лагеря на свежем воздухе», получит аниме-адаптацию. Дата премьеры пока неизвестна, но есть тизер. История посвящена досугу старшеклассниц из клуба «Кинофото»: уроженки города Кофу исследуют красоты префектуры Яманаси, снимают фильмы ужасов, пропускают по стаканчику в винном погребе, участвуют в конкурсе едоков и наслаждаются повседневностью.


Аниме поставит Рёта АйкэйРейтинг короля», помреж на «Магической битве») по сценарию Ёко ЁнайямыДолой безделье!», «Война горничных Акибы»), а дизайн персонажей придумал Такуя Мияхара (ключевая анимация «Рок-тихони» и «Звездного дитя»).

Читать «Лагерь на свежем воздухе. Фильм» — отличный способ борьбы со стрессом
НАЦУКО, ДАВАЙ ПО НОВОЙ!

Студия MAPPAДорохэдоро», «Адский рай») анонсировала оригинальное аниме под названием «Дзэнсю» (ZENSHU) — и подтвердила свои намерения трейлером (ниже — с русскими субтитрами). Вынесенный в заглавие термин принадлежит анимационной индустрии и означает «исправить/переснять всё».


Первый аниме-фильм начинающей режиссерки Нацуко Хиросэ быстро набирает популярность и становится социальным феноменом. После оглушительного успеха девушка, никогда не состоявшая в отношениях, берется экранизировать историю о первой любви, но из-за отсутствия романтического опыта не может нарисовать раскадровку. Работа заходит в тупик.

Кто потерял «Могучий Атом»? Главные новости аниме за неделю

Над проектом трудятся: постановщица Мицуэ ЯмадзакиСон в замке демона», «Пластиковые воспоминания»), сценаристка Кимико УэнаПодземелье вкусностей», «Кэрол и Тьюздей»), чардиз Каёко ИсикаваКорзинка фруктов», ключевая анимация «Дюрарара!!») и композиторка Юкари ХасимотоЛюбовь с кончиков пальцев», «Пингвиний барабан»). Нацуко озвучит Анна Нагасэ (Усио Кофунэ из «Летнего времени», Махоро Дзин из «Буттигири?!»).

Читать Разбираемся, как снимать и понимать анимацию с «Руки прочь от кинокружка!»
Бонус: изображение будущего парка аттракционов Dragon Ball Theme Park, который готовится к большой стройке в Саудовской Аравии.

Кто потерял «Могучий Атом»? Главные новости аниме за неделю

Хотите больше новостей и обзоров аниме — подписывайтесь на «Покебол с предсказанием». Например, там можно прочитать историю студии MAPPA и её хитов или перевод интервью с легендарным режиссером Ринтаро, начинавшим карьеру еще во времена «Астробоя».
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Кто потерял «Могучий Атом»? Главные новости аниме за неделю фотографии
Кто потерял «Могучий Атом»? Главные новости аниме за неделю фотографии
Кто потерял «Могучий Атом»? Главные новости аниме за неделю фотографии
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