Отменен ряд культурных мероприятий в связи с трагедией в «Крокус сити холле»

В связи с трагедией, произошедшей 22 марта в подмосковном «Крокус сити холле», отменен ряд культурных, спортивных и массовых мероприятий в России в целом и в Москве в частности.
МХТ имени Чехова принял
решение о переносе церемонии награждения Премии Художественного театра, намеченной на 27 марта. На сайте
Ассоциации продюсеров кино и телевидения сообщается, что церемония вручения XI Премии АПКиТ, запланированная на 26 марта, не состоится. А 25 марта не будут проводить Пятую церемонию в области веб-контента
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Сеть кинотеатров Москино проинформировала
москвичей и гостей столицы о приостановке деятельности на период с 23 по 24 марта в связи с отменой массовых мероприятий на территории Москвы. Пресс-служба уточняет, что «все средства за купленные билеты на сеансы и мероприятия будут возмещены в полном объеме»
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Отменены торжественная церемония открытия и культурные мероприятия XXII международного фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня», который пройдет в Ханты-Мансийске с 23 по 26 марта. Согласно информации, опубликованной
на официальном сайте смотра, «конкурсные показы фильмов для членов жюри кинофестиваля и аккредитованных кинокритиков, образовательная и деловая программа проводятся с соблюдением усиленных мер безопасности с ограничением по количеству участников»
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