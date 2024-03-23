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Отменен ряд культурных мероприятий в связи с трагедией в «Крокус сити холле»

23 марта
2024 год

Новости кино >>
23 марта 2024
В связи с трагедией, произошедшей 22 марта в подмосковном «Крокус сити холле», отменен ряд культурных, спортивных и массовых мероприятий в России в целом и в Москве в частности.

МХТ имени Чехова принял решение о переносе церемонии награждения Премии Художественного театра, намеченной на 27 марта. На сайте Ассоциации продюсеров кино и телевидения сообщается, что церемония вручения XI Премии АПКиТ, запланированная на 26 марта, не состоится. А 25 марта не будут проводить Пятую церемонию в области веб-контента.

Отменен ряд культурных мероприятий в связи с трагедией в «Крокус сити холле»
фото: t.me

Сеть кинотеатров Москино проинформировала москвичей и гостей столицы о приостановке деятельности на период с 23 по 24 марта в связи с отменой массовых мероприятий на территории Москвы. Пресс-служба уточняет, что «все средства за купленные билеты на сеансы и мероприятия будут возмещены в полном объеме».

Отменены торжественная церемония открытия и культурные мероприятия XXII международного фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня», который пройдет в Ханты-Мансийске с 23 по 26 марта. Согласно информации, опубликованной на официальном сайте смотра, «конкурсные показы фильмов для членов жюри кинофестиваля и аккредитованных кинокритиков, образовательная и деловая программа проводятся с соблюдением усиленных мер безопасности с ограничением по количеству участников».
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