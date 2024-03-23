Иван Охлобыстин завербует Александра Метелкина

Начались съемки шпионского боевика Ивана Архипова «Завербованный» c Александром Метелкиным в главной роли. За производство картины отвечают кинокомпании Fenix Cinema Production и Goldfield Entertainment, уточняет пресс-служба дистрибьютора «Атмосфера Кино».
фото: пресс-служба компании «Атмосфера Кино»
«Сценарий "Завербованного" привлек меня возможностью сыграть настоящего экшен-героя, глубокого, с драматичной судьбой. Мы постараемся, чтобы с точки зрения драйва и зрелища фильм удался. Шпионское кино всегда идет на стыке экшена и психологизма. Мой герой постоянно попадает в экстремальные ситуации, но при этом остается самим собой, а зрителю следить за такими персонажами всегда интересно», — сказал Александр Метелкин.
По сюжету Андрей Романов (Метелкин) оказывается в эпицентре столкновения российской и западной разведок. Вместе со своей командой лучших российских спецагентов он завербован сотрудником ГРУ Максимом Колосовым (Иван Охлобыстин) для особой миссии на территории врага. Цель группы — выяснить, что происходит в засекреченной лаборатории у границы страны, где идет работа над новым биологическим оружием. У Андрея есть и личная цель — месть. Во главе команды врага — убийца его отца. Группа Андрея полностью засекречена, практически никто не знает о ее истинной цели. Все идет не по плану, когда становится понятно, что среди них — «крот». Подозрение падает на самого Андрея. Колосову придется принять самое сложное решение в своей жизни: довериться данным разведки и уничтожить агента, либо наперекор всему, в память о дружбе с отцом Андрея дать парню шанс на выполнение задания. От этого решения зависят жизни миллионов людей.
фото: пресс-служба компании «Атмосфера Кино»
По словам автора идеи и сценария фильма Андрея Пантелеева, «центральная тема "Завербованного" — борьба каждого человека с "бесами" внутри себя, с тлетворными идеями превосходства одних людей над другими. Мы живем в мире, где правда и ложь смешиваются и меняются местами. Люди, которые еще вчера являлись твоими единомышленниками, вдруг подхватывают "вирус" лжи, превращаясь в настоящих "бесов". Но самое главное, что именно такие качества, как честь, достоинство, верность и дружба, помогают победить врага и встать на сторону добра и справедливости». Режиссер картины Иван Архипов поделился, что создатели при подборе актерского состава «опирались на то, чтобы актеры разделяли наши идеи, а также обладали наиболее профессиональным навыками и качествами. Мы делали пробы, кастинги, ансамблевые пробы, и актерский состав у нас получился замечательный».
Съемочный процесс разделен на два основных блока и продлится до сентября. Главные и самые масштабные экшен-сцены планируется снимать летом. Зрителю обещают зрелищное шпионское кино без «клюквы».
фото: пресс-служба компании «Атмосфера Кино»
«Этот фильм о дружбе. Я ценю это чувство в себе, я умею дружить, и если после просмотра нашего фильма зритель задумается, как важна дружба в нашей жизни, в отношениях между людьми, то я смело могу сказать, что мы смогли достучаться и донести заложенный в этот фильм смысл до нашей аудитории», — прокомментировал продюсер и актер фильма Александр Златопольский.
«Я люблю приключения, а у фильма "Завербованный" интересный и неожиданный сценарий. Он зацепил меня и, надеюсь, зацепит и зрителей. Фильмов в таком жанре выходит очень мало, тем более с такой закрученной интригой и хорошими, неоднозначными образами героев. Это точно не "карамельное" кино», — подчеркнул Иван Охлобыстин.
Компания «Атмосфера Кино» планирует выпустить фильм в прокат летом 2025 года.
обсуждение >>