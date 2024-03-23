Марго Робби поможет перенести на большой экран симулятор жизни The Sims

Марго Робби
совместно со своей продюсерской компанией LuckyChap возьмется за адаптацию симулятора жизни The Sims, уверяет The Hollywood Reporter
.
Режиссерское кресло картины займет Кейт Херрон
, которая также напишет сценарий на пару с Брайони Редман
. Среди продюсеров также заявлена команда из компании Vertigo Entertainment во главе с Роем Ли
. Издательство Electronic Arts вовлечено в создание фильма.
Однопользовательскую видеогру The Sims, разработанную студией Maxis, выпустила компания Electronic Arts в 2000 году. В настоящий момент на счету серии четыре части, а в ближайшем будущем ожидается выход The Sims 5. Геймплей игры сосредоточен на управлении персонажами-симами и выполнении повседневных задач, дабы они развивались, обзаводились семьями и были счастливы.
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».
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