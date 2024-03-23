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Марго Робби поможет перенести на большой экран симулятор жизни The Sims

23 марта
2024 год

Новости кино >>
23 марта 2024
Марго Робби совместно со своей продюсерской компанией LuckyChap возьмется за адаптацию симулятора жизни The Sims, уверяет The Hollywood Reporter.

Марго Робби поможет перенести на большой экран симулятор жизни The Sims
фото: theplaylist.net

Режиссерское кресло картины займет Кейт Херрон, которая также напишет сценарий на пару с Брайони Редман. Среди продюсеров также заявлена команда из компании Vertigo Entertainment во главе с Роем Ли. Издательство Electronic Arts вовлечено в создание фильма.

Однопользовательскую видеогру The Sims, разработанную студией Maxis, выпустила компания Electronic Arts в 2000 году. В настоящий момент на счету серии четыре части, а в ближайшем будущем ожидается выход The Sims 5. Геймплей игры сосредоточен на управлении персонажами-симами и выполнении повседневных задач, дабы они развивались, обзаводились семьями и были счастливы.

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Ожидается, что из-за своего сеттинга экранизация будет во многом похожа на «Барби».
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№ 2
Angelika77   23.03.2024 - 18:39
После Барби, и все что с этим связано, еще есть желание чем-то заниматься. Самое время начать лечится от розового цвета. читать далее>>
№ 1
Dima111   23.03.2024 - 17:33
Так она же решила взять перерыв в карьере. А тут уже новость о том, что берется за новый проект. Как такое возможно?)) Или она просто передумала) в любом случае мы всегда рады видеть Марго. Посмотрим,... читать далее>>
Всего сообщений: 2
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