Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Премьера турецкого хита «Чужие секреты» состоится 26 марта

24 марта
2024 год

Новости кино >>
24 марта 2024
Первые серии нового турецкого хита «Чужие секреты» (в оригинале — Kirli Sepeti, пер. «Грязная корзина») в профессиональной многоголосой озвучке от студии MOYGOLOS выйдут 26 марта в онлайн-кинотеатре START. Об этом соообщает пресс-служба платформы. Драматические события разворачиваются в богатом районе Стамбула, где после смерти одной из горничных сразу несколько служанок отказываются верить в самоубийство девушки.

Премьера турецкого хита «Чужие секреты» состоится 26 марта
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра START

Главные героини «Чужих секретов» — женщины, которых обычно не замечают. Они занимаются уборкой, стиркой, глажкой и готовкой в богатых домах Стамбула, невольно становясь свидетельницами самых неприглядных тайн своих работодателей. Им известно, кто кому изменяет, кто — врет своим близким, кто — играет на публику, скрывая истинное лицо. Когда женщины узнают о том, что горничная Мерьем — совсем еще юная девушка, у которой было много планов и амбиций — покончила с собой, прыгнув с крыши особняка, они начинают сомневаться: было ли это самоубийством? Вместе с журналистом Кахраманом подруги под предводительством самой взрослой из них, Сонгюль, начинают собственное расследование. Первое открытие: Мерьем была беременна. Что же толкнуло девушку на такой шаг? Или все же кто-то ее столкнул?

Главные роли в сериале сыграли Айча Бингель, Джерен Морай, Джансу Тосун, Халиль Ибрагим Джейхан, Гёзде Седа Алтунер, Мелиса Дёнгель, Бестемсу Оздемир, Серхат Мустафа Кылыч, Онур Бэй и другие.

«Мне очень понравился сценарий сериала “Чужие секреты”. Это история про жизнь верхнего и нижнего слоев общества, рассказанная от лица представителей нижнего, это меня особенно привлекло. Еще это история о солидарности и сестринстве трех одиноких женщин, которые стали семьей, защищая друг друга в любых обстоятельствах. И несмотря на то, что в сериале поднимаются и важные социальные темы, в нем есть место и юмору. Мне очень не хватало таких легких и комедийных ролей», — рассказывает исполнительница роли Сонгюль Айча Бингёль.



Стартовавший в сентябре сериал «Чужие секреты», выходящий в Турции на канале NOW (бывший FOX), недавно достиг рекордных показателей популярности и вошел в четверку самых обсуждаемых шоу. Телеканал NOW известен тем, что запустил такие проекты, как «Постучись в мою дверь», «Искупление», «Запретный плод».
версия для печати

обсуждение >>
№ 1
Киноман1985   24.03.2024 - 15:33
Ничего хорошего не сняли. История не новая, тем более это мылодрама. То же самое, что смотреть Домашний. читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Бывших жен не бывает: 5 причин посмотреть турецкий сериал «Любовь, разум, месть»
«Ключ от преисподней»: Там, на неведомых дорожках
Поиск по меткам
START
персоны
Гёзде Седа АлтунерАйча БингёльМелиса ДёнгельХалиль Ибрагим ДжейханСерхат Мустафа КылычДжерен МорайБестемсу ОздемирДжансу Тосун
фильмы
Грязная корзинаЗапретный плодИскуплениеПостучись в мою дверь

фотографии >>
Премьера турецкого хита «Чужие секреты» состоится 26 марта фотографии
Премьера турецкого хита «Чужие секреты» состоится 26 марта фотографии
Премьера турецкого хита «Чужие секреты» состоится 26 марта фотографии
Премьера турецкого хита «Чужие секреты» состоится 26 марта фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Игорь Булатов
23 марта ушёл из жизни актёр Игорь Булатов.
Владислав Разноглядов
22 марта ушёл из жизни балетмейстер Владислав Разноглядов.

День рождения >>

Филипп Азаров
Ирина Ермолова
Алексей Литвинов
Александр Маракулин
Андрей Мерзликин
Юрий Ступаков
Виктория Толстоганова
Михаил Тройник
Гасанага Турабов
Лэйк Белл
Роберт Каррадайн
Стив Маккуин
Патриция Милларде
Марек Пробош
Элисон Ханниган
Эр Ли Эрми
все родившиеся 24 марта >>

Афиша кино >>

Резня
трагикомедия
Германия, Испания, Польша, Франция, 2011
Золото Рейна
биография, драма, криминальный фильм, музыкальный фильм
Германия, Италия, Нидерланды, 2022
Сказки Гофмана
драма, комедия
Россия, 2022
Уиджа. Проклятое зеркало
фильм ужасов
Аргентина, Новая Зеландия, 2020
Ненормальный
драма, комедия, музыкальный фильм
Россия, 2024
Проклятие
детектив, драма, триллер, фильм ужасов
Япония, 2002
(Не)бывшие
драма
Франция, 2023
Материнский инстинкт
триллер, драма
США, 2024
Отважный Бим и пернатые колокольчики
детский фильм, приключения, фэнтези
Бельгия, 2023
Хитмен. Последнее дело
криминальный фильм, триллер
США, 2023
Шпион на всю голову
триллер
США, 2023
Вождь орков
фэнтези
Великобритания, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен