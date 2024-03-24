Премьера турецкого хита «Чужие секреты» состоится 26 марта

Первые серии нового турецкого хита «Чужие секреты» (в оригинале — Kirli Sepeti, пер. «Грязная корзина») в профессиональной многоголосой озвучке от студии MOYGOLOS выйдут 26 марта в онлайн-кинотеатре START. Об этом соообщает пресс-служба платформы. Драматические события разворачиваются в богатом районе Стамбула, где после смерти одной из горничных сразу несколько служанок отказываются верить в самоубийство девушки.
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра START
Главные героини «Чужих секретов» — женщины, которых обычно не замечают. Они занимаются уборкой, стиркой, глажкой и готовкой в богатых домах Стамбула, невольно становясь свидетельницами самых неприглядных тайн своих работодателей. Им известно, кто кому изменяет, кто — врет своим близким, кто — играет на публику, скрывая истинное лицо. Когда женщины узнают о том, что горничная Мерьем — совсем еще юная девушка, у которой было много планов и амбиций — покончила с собой, прыгнув с крыши особняка, они начинают сомневаться: было ли это самоубийством? Вместе с журналистом Кахраманом подруги под предводительством самой взрослой из них, Сонгюль, начинают собственное расследование. Первое открытие: Мерьем была беременна. Что же толкнуло девушку на такой шаг? Или все же кто-то ее столкнул?
«Мне очень понравился сценарий сериала “Чужие секреты”. Это история про жизнь верхнего и нижнего слоев общества, рассказанная от лица представителей нижнего, это меня особенно привлекло. Еще это история о солидарности и сестринстве трех одиноких женщин, которые стали семьей, защищая друг друга в любых обстоятельствах. И несмотря на то, что в сериале поднимаются и важные социальные темы, в нем есть место и юмору. Мне очень не хватало таких легких и комедийных ролей», — рассказывает исполнительница роли Сонгюль Айча Бингёль.
Стартовавший в сентябре сериал «Чужие секреты», выходящий в Турции на канале NOW (бывший FOX), недавно достиг рекордных показателей популярности и вошел в четверку самых обсуждаемых шоу. Телеканал NOW известен тем, что запустил такие проекты, как «Постучись в мою дверь», «Искупление», «Запретный плод».
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