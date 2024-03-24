Киллиан Мерфи вернется к роли Томаса Шелби

По словам Найта, съемки картины начнутся в сентябре. Ранее Мерфи не раз признавался, что готов вернуться к знаковой роли, если его устроит сценарий.
«Я всегда говорил, что если Найт напишет отличный сценарий, а он может это сделать, потому что он феноменален, я буду там. Если мы захотим посмотреть на 50-летнего Томми Шелби, я буду там, давай сделаем это» — подчеркнул актер в интервью изданию Irish Star.
Сериал «Острые козырьки» выходил с 2013 года и завершился в апреле 2022-го, после шести сезонов. Сага рассказывает историю цыганского клана Шелби в период между двумя Мировыми войнами. Братья Шелби возвращаются в Бирмингем после Первой Мировой войны и пытаются наладить бизнес, а также преступными методами завоевать авторитет среди горожан и не только. Проект основан на реальных событиях. Стивен Найт написал сценарий, вдохновляясь рассказами своего отца о Бирмингеме 20-х годов прошлого века. В то время действительно существовала молодежная группировка, которую прозвали «острыми козырьками».
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