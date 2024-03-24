Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

По «Бесконечной истории» снимут сразу несколько фильмов

24 марта
2024 год

Новости кино >>
24 марта 2024
«Бесконечную историю» писателя Михаэля Энде вновь перенесут на большой экран. По культовой сказке снимут сразу несколько фильмов. Об этом сообщает Variety.

По «Бесконечной истории» снимут сразу несколько фильмов
фото: кадр из фильма «Бесконечная история»

Производством займется студия See-Saw, работавшая над «Медленными лошадьми» и «Король говорит!». В проекте также примут участие наследники Михаэля Энде. Продюсер Эйн Каннинг заявил, что в ближайшее время для фильма начнут искать сценаристов и режиссера. Он также пообещал, что в картине воссоздадут красочные декорации из романа, что сделает фильм очень зрелищным.

«Эта история всегда актуальна, она неподвластна времени. Ее действительно можно рассказать по-новому», — добавил Каннинг.

«Бесконечная история» была впервые издана в 1979 году. Книга о приключениях мальчика по имени Бастиан Бальтазар Букс была переведена на 45 языков и разошлась миллионными тиражами по всему миру. В 1984 году вышел фильм Вольфганга Петерсена, ставший культовым, правда, сам писатель Михаэль Энде картину раскритиковал.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Пламенный привет: легендарные и необычные драконы в сериалах и кино
Не стало режиссера фильмов «Бесконечная история», «Враг мой» и «Троя» Вольфганга Петерсена
персоны
Айэйн КаннингВольфганг Петерсен
фильмы
Бесконечная историяКороль говорит!Медленные лошади

анонс

Скорбим

Игорь Булатов
23 марта ушёл из жизни актёр Игорь Булатов.
Владислав Разноглядов
22 марта ушёл из жизни балетмейстер Владислав Разноглядов.

День рождения >>

Филипп Азаров
Ирина Ермолова
Алексей Литвинов
Александр Маракулин
Андрей Мерзликин
Юрий Ступаков
Виктория Толстоганова
Михаил Тройник
Гасанага Турабов
Лэйк Белл
Роберт Каррадайн
Стив Маккуин
Патриция Милларде
Марек Пробош
Элисон Ханниган
Эр Ли Эрми
все родившиеся 24 марта >>

Афиша кино >>

Резня
трагикомедия
Германия, Испания, Польша, Франция, 2011
Золото Рейна
биография, драма, криминальный фильм, музыкальный фильм
Германия, Италия, Нидерланды, 2022
Сказки Гофмана
драма, комедия
Россия, 2022
Уиджа. Проклятое зеркало
фильм ужасов
Аргентина, Новая Зеландия, 2020
Ненормальный
драма, комедия, музыкальный фильм
Россия, 2024
Проклятие
детектив, драма, триллер, фильм ужасов
Япония, 2002
(Не)бывшие
драма
Франция, 2023
Материнский инстинкт
триллер, драма
США, 2024
Отважный Бим и пернатые колокольчики
детский фильм, приключения, фэнтези
Бельгия, 2023
Хитмен. Последнее дело
криминальный фильм, триллер
США, 2023
Шпион на всю голову
триллер
США, 2023
Вождь орков
фэнтези
Великобритания, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен