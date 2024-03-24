По «Бесконечной истории» снимут сразу несколько фильмов

«Бесконечную историю» писателя Михаэля Энде вновь перенесут на большой экран. По культовой сказке снимут сразу несколько фильмов. Об этом сообщает Variety.
фото: кадр из фильма «Бесконечная история»
Производством займется студия See-Saw, работавшая над «Медленными лошадьми» и «Король говорит!». В проекте также примут участие наследники Михаэля Энде. Продюсер Эйн Каннинг заявил, что в ближайшее время для фильма начнут искать сценаристов и режиссера. Он также пообещал, что в картине воссоздадут красочные декорации из романа, что сделает фильм очень зрелищным.
«Эта история всегда актуальна, она неподвластна времени. Ее действительно можно рассказать по-новому», — добавил Каннинг.
«Бесконечная история» была впервые издана в 1979 году. Книга о приключениях мальчика по имени Бастиан Бальтазар Букс была переведена на 45 языков и разошлась миллионными тиражами по всему миру. В 1984 году вышел фильмВольфганга Петерсена, ставший культовым, правда, сам писатель Михаэль Энде картину раскритиковал.
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