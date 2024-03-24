«Аббатство Даунтон» завершится на третьем фильме

Актриса вернется к роли леди Мод Бэгшоу – фрейлины королевы и дальней родственницы Кроули. Съемки фильма «Аббатство Даунтон 3» должны стартовать летом 2024 года, а премьера ожидается в 2025-м. Детали сюжета держатся в секрете.
Шесть сезонов «Аббатства Даунтона» выходили с 2010 по 2016 годы. Сериал удостоен престижных премий, в числе которых Emmy, «Золотой глобус» и BAFTA. Первый фильм вышел в 2019 году и заработал в прокате 194 млн долларов при бюджете в 13-20 млн. Вторая часть собрала 92 млн при бюджете в 40 млн.
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