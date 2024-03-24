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Джессика Бил станет «Хорошей дочерью»

24 марта
2024 год

Новости кино >>
24 марта 2024
Джессика Бил сыграет главную роль в экранизации романа Карин Слотер «Хорошая дочь» для стримингового сервиса Peacock. Об этом сообщает Variety.

Джессика Бил станет «Хорошей дочерью»
фото: Harpersbazaar.com

Бил также станет исполнительным продюсером мини-сериала. Слотер выступит сопродюсером экранизации и напишет сценарий.

Сюжет закручивается вокруг сестер Шарлотты и Саманты Куинн, которые провели последние 28 лет в попытках восстановить свою жизни после жуткой ночи насилия. Шарлотта становится свидетелем ужасного преступления, и кошмары прошлого вновь всплывают на поверхность. Шарлотте предстоит узнать правду о трагедии, постигшей ее семью.
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