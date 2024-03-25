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«Семейные призраки» с Ниной Гогаевой и Сергеем Астаховым откроют неделю премьер на «Dомашнем»

25 марта
2024 год

Новости кино >>
25 марта 2024

Восьмисерийная мелодрама Олега Кириченко «Семейные призраки» 1 апреля откроет на «Dомашнем» новый сезон линейки премьер «Сквозь слезы к счастью». Об этом сообщает пресс-служба телеканала. Главные роли в проекте исполнили Нина Гогаева и Сергей Астахов.

«Семейные призраки» с Ниной Гогаевой и Сергеем Астаховым откроют неделю премьер на «Dомашнем»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

По сюжету доме семьи Деминых праздник – день рождения Лидии Сергеевны. На торжество ее сын Слава приглашает свою девушку Зою. Лидия сразу заметила, что барышня простовата и не из их круга. Но милая Зоя превратилась в настоящего антагониста для Лидии, от которого невозможно избавиться, как в кошмарном сне. Тугой узел проблем, которых становится вс5 больше с появлением Зои, развязывается совершенно непредсказуемо, драматично и неожиданно, срывая маски, обнажая истину, вовлекая в водоворот событий новых персонажей.

Продолжит неделю премьер 3 апреля мелодрама Руслан Бальтцера «Судьба на двоих», главные роли в которой исполнили Эрика Булатая и Родион Галюченко. Это история о Марине, чью жизнь переворачивает встреча с солидным мужчином. Но идеальную картинку рушит череда таинственных звонков, заставляющих Андрея каждый раз исчезать и оставлять Марину в одиночестве. Вскоре выясняется, что Андрей – обычный водитель.

«Семейные призраки» с Ниной Гогаевой и Сергеем Астаховым откроют неделю премьер на «Dомашнем»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

4 апреля состоится премьера мелодрамы Олега Кириченко «Контрольная для взрослых» с Кариной Мындровской и Артемом Григорьевым. По сюжету, возвращаясь с работы, Елена сталкивается с Костиным. Когда-то у них был роман, он даже сделал Лене предложение, но получил отказ из-за очередного приступа ревности и рукоприкладства. Внезапная встреча заканчивается конфликтом, свидетелем которого становится Игорь – отец одной из учениц Лены. В порыве ярости Костин разбивает Игорю голову.

Завершает неделю премьер 5 апреля мелодрама Дениса Елеонского «Как спасти влюбленную женщину». Главные роли исполинили Мария Ульянова, Петр Романов и Михаил Грищенко. В центре сюжета — врач Марина, которую бросил любимый мужчина. Ее очаровывает пациент Олег, однако, выясняется, что он типичный альфонс.
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№ 2
babydylnova   25.03.2024 - 15:02
Ну интересно даже как новая девушка сына становится антагонистом, что даже в кошмарных снах приходит к матери)) Забавненько. читать далее>>
№ 1
Юля Наумова   25.03.2024 - 13:38
Семейные праздники как исключение из правил. Визуально, складывается впечатление сильного фильма, на голову выше классических сериалов Домашнего. читать далее>>
Всего сообщений: 2
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«Семейные призраки» с Ниной Гогаевой и Сергеем Астаховым откроют неделю премьер на «Dомашнем» фотографии
«Семейные призраки» с Ниной Гогаевой и Сергеем Астаховым откроют неделю премьер на «Dомашнем» фотографии
«Семейные призраки» с Ниной Гогаевой и Сергеем Астаховым откроют неделю премьер на «Dомашнем» фотографии
«Семейные призраки» с Ниной Гогаевой и Сергеем Астаховым откроют неделю премьер на «Dомашнем» фотографии
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