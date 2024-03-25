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Гран-при анимационного фестиваля в Суздале получил фильм «Ее электрический свет» Анастасии Лисовец

25 марта
2024 год

Новости кино >>
25 марта 2024
В Суздале состоялось награждение победителей XXIX Открытого российского фестиваля анимационного кино. Церемония вручения призов началась с минуты молчания, а все развлекательные мероприятия были отменены. Гран-при фестиваля получил фильм «Ее электрический свет» Анастасии Лисовец про девочку, которая однажды заявила своим родителям, что она — святая. Полный список победителей доступен на сайте смотра.

Гран-при анимационного фестиваля в Суздале получил фильм «Ее электрический свет» Анастасии Лисовец
фото: portfolio.hse.ru

Специальными призами наградили картины «Мой Пушкин» Юрия Томилова и «Ведрити» Никиты Мещерякова. Лучшим студенческим фильмом назвали «Дичь» Сауле Матвиенко, а дипломами отметили картины «Поиски возлюбленной» Полины Волковой и «Искусство – это серьезно» Марии Алексеевой. Специального упоминания жюри удостоилась работы «Ау» Тимофея Шилова и «Прятки» Полины Килиной. Лучшим дебютом признали фильм «Дождь-подросток» Марии Савенковой, а дипломом отметили «Хор» Ангелины Гильдерман.

В номинации «Лучший короткометражный фильм» победила лента «Ручей, бегущий в гору» Александра Храмцова, а дипломами отметили картины «Мы сидим на карантине» Анны-Марии Черниговской и «178» Алексея Алексеева. В категории «Лучший сериал» победил эпизод «Про самое темное дело» (сериал «Детектив Финник») Ильи Максимова. Дипломы вручили эпизоду «Аквапарк» (сериал «Чик-Чирикино») Антона Ланшакова и «Чистосердечные признания» («Зверский детектив») Александры Евсеевой.

Лучшим полнометражным фильмом назвали «Иван Царевич и Серый Волк 5» Константина Феоктистова. Дипломом в этой номинации отметили картину «Барбоскины TEAM» Елены Галдобиной и Федора Дмитриева. Приз в номинации «Лучший фильм для детей» получили «Три кота и море приключений» Дмитрия Высоцкого. Победителем зрительского голосования на платформе suzdalfest.online стал фильм «Ау» Тимофея Шилова.

Гран-при анимационного фестиваля в Суздале получил фильм «Ее электрический свет» Анастасии Лисовец
фото: пресс-служба «Суздальфеста»
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№ 2
Юля Наумова   25.03.2024 - 15:31
Классный очередной мультфильм про Серого Волка и для деток про три кота. читать далее>>
№ 1
babydylnova   25.03.2024 - 15:05
Все меньше показывают анимационные мультфильмы. Раньше так много их было, и они были популярными. Даже интересно посмотреть некоторые. читать далее>>
Всего сообщений: 2
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