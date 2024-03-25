Гран-при анимационного фестиваля в Суздале получил фильм «Ее электрический свет» Анастасии Лисовец

В Суздале состоялось награждение победителей XXIX Открытого российского фестиваля анимационного кино. Церемония вручения призов началась с минуты молчания, а все развлекательные мероприятия были отменены. Гран-при фестиваля получил фильм «Ее электрический свет» Анастасии Лисовец про девочку, которая однажды заявила своим родителям, что она — святая. Полный список победителей доступен на сайте смотра.
фото: portfolio.hse.ru
Специальными призами наградили картины «Мой Пушкин» Юрия Томилова и «Ведрити» Никиты Мещерякова. Лучшим студенческим фильмом назвали «Дичь» Сауле Матвиенко, а дипломами отметили картины «Поиски возлюбленной» Полины Волковой и «Искусство – это серьезно» Марии Алексеевой. Специального упоминания жюри удостоилась работы «Ау» Тимофея Шилова и «Прятки» Полины Килиной. Лучшим дебютом признали фильм «Дождь-подросток» Марии Савенковой, а дипломом отметили «Хор» Ангелины Гильдерман.
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