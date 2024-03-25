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Третий сезон «Эйфории» отложили, но не отменили

25 марта
2024 год

Новости кино >>
25 марта 2024
Съемки третьего сезона «Эйфории» отложили на неопределенный срок, но сериал не закрыли. Как пишет Variety, об этом заявили в HBO после того, как в сети появился слух об отмене шоу.

Третий сезон «Эйфории» отложили, но не отменили
фото: кадр из сериала «Эйфория»

Сообщается, что продолжение проекта по-прежнему планируют выпустить в 2025 году, однако, сценарий все еще находится в работе. Актерам «Эйфории» — Зендее, Хантер Шафер, Джейкобу Элорди и Сидни Суини — было предложено заняться другими ролями в сторонних проектах.

Производство третьего сезона не раз откладывали — из-за забастовок в Голливуде, гибели Ангуса Клауда, сыгравшего одну из главных ролей, а также популярности актеров, которые после выхода шоу стали настоящими звездами, что усложнило координацию их графиков.
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№ 1
Дмитрий А. Мишин   25.03.2024 - 19:10
я то и первого не видел, куда уже третий. показалось, что девчачий фильм. для фанатов главное, что не закрыли. читать далее>>
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