Третий сезон «Эйфории» отложили, но не отменили

Съемки третьего сезона «Эйфории» отложили на неопределенный срок, но сериал не закрыли. Как пишет Variety, об этом заявили в HBO после того, как в сети появился слух об отмене шоу.
фото: кадр из сериала «Эйфория»
Сообщается, что продолжение проекта по-прежнему планируют выпустить в 2025 году, однако, сценарий все еще находится в работе. Актерам «Эйфории» — Зендее, Хантер Шафер, Джейкобу Элорди и Сидни Суини — было предложено заняться другими ролями в сторонних проектах.
Производство третьего сезона не раз откладывали — из-за забастовок в Голливуде, гибели Ангуса Клауда, сыгравшего одну из главных ролей, а также популярности актеров, которые после выхода шоу стали настоящими звездами, что усложнило координацию их графиков.
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