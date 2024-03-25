Дарья Урсуляк станет «Неукротимой Неупокоевой» 1 апреля

Главная героиня Зоя Неупокоева (Дарья Урсуляк) – успешна, напориста, уверена в себе. Однажды она сама делает предложение своему начальнику – преуспевающему адвокату Роману (Евгений Пронин), но в итоге остается и без любимого мужчины, и без работы. А вскоре в ее семью приходит беда – бесследно пропадают племянники Зои. Стараясь разобраться в этом запутанном деле, она обращается за помощью к следователю Денису (Михаил Кремер), за которого когда-то собиралась выйти замуж, но сбежала в Москву, чтобы сделать карьеру в столице. И вот теперь героиня понимает, что в молодости совершила большую ошибку. Но даст ли судьба второй шанс? И хватит ли Зое духа бороться за мужчину, который женат на ее коллеге?
«Неупокоева совсем на меня не похожа. Это совершенно другая женщина со своими методами решать проблемы и преодолевать трудности. Мне очень симпатична героиня, я бы с ней дружила. У нее хорошо развита интуиция, она человек, испытывающий эмпатию, поэтому быстро входит в доверие и к подозреваемым, и к обвиняемым – ко всем, с кем взаимодействует. У нее нет каких-то специальных приемов и методов. Она действует интуитивно и часто бывает права. Уникальность этого сериала как раз и заключается в этом образе. Мне бы очень хотелось, чтобы его посмотрели мои ровесники, потому что мы попытались рассказать историю Неупокоевой в контексте «поколения сэндвича»: когда тебя зажало со всех сторон, ты всем должен, хочешь всем помочь, а на себя не остается сил, времени и нервов. Мы внедрили в сюжет актуальные темы, чтобы Зоя не была оторвана от повестки и реальности, в которой живет мое поколение. Это отношения с родителями, с детьми, темы домашнего насилия и психологической помощи себе и людям, которых ты любишь. Я надеюсь, моя героиня многих зацепит, потому что меня она цепляет», — рассказывает Дарья Урсуляк.
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