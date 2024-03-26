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Звездные дети и выдающиеся звери: главные новости AnimeJapan 2024

26 марта
2024 год

Новости кино >>
26 марта 2024
В минувшие выходные выставочный центр Tokyo Big Sight принял грандиозное событие — AnimeJapan 2024. На двухдневном мероприятии отаку и ценителей прекрасного ждали разнообразные программы и презентации, трейлеры популярных сериалов и аниме-новинок, а также новости о последних тенденциях индустрии (вот что было в прошлом году). Ниже — самые громкие анонсы, которыми мир японской анимации порадует нас в ближайшем будущем.

Звездные дети и выдающиеся звери: главные новости AnimeJapan 2024


Студия BonesБездомный Бог», «Стальной алхимик») выпустила видеоролик к седьмому сезону «Моей геройской академии». Продолжение адаптирует 329 главу 34 тома оригинальной манги Кохэя Хорикоси и еще сильнее разовьет противостояние героев и злодеев. Трейлер сопровождается опенингом Tagatame в исполнении Тору КитадзимыЧеловек-бензопила», «Токийский гуль») из рок-группы Ling Tosite Sigure. Премьеру ждем 4 мая.



Второй сезон «Звездного дитя» стартует в июле, что подтверждает короткий тизер от студии Doga KoboМоя девушка не только милая», «Тада не может влюбиться»). Аквамарин вместе с Каной Аримой и Аканэ Курокавой готовится к участию в спектакле «Токийский клинок» и всё глубже погружается в расследование загадочной смерти Ай Хосино. Новых персонажей Тайки Химэкаву и Сакую Камосиду озвучат Коки Утияма (Тогэ Инумаки из «Магической битвы», Рэй Сува из «Папаш-дружбанов») и Юсукэ Кобаяси (Ной из «Дорохэдоро», Сэнку Исигами из «Доктора Стоуна»).



В этом году аниме «Тетрадь дружбы Нацумэ» исполнится 15 лет. Студия ShukaЧетверо братьев Юдзуки», «91 день») выкатила первый трейлер седьмого сезона, а премьеру обещает показать этой осенью. Мистический иясикэй посвящен старшекласснику Такаси Нацумэ. Случайно выпустив на свободу ёкая Мадару, юноша узнает, что его бабушка Рэйко всю жизнь сражалась с демонами. Имена нечисти она записывала в специальной тетради, которая дает владельцу полный контроль над побежденными духами.


Проектом руководят постановщик полнометражных фильмов франшизы Хидэки ИтоПинг-понг», «Пламенная бригада пожарных») и режиссер предыдущих сезонов Такахиро ОмориДюрарара!!», «Шумиха!»). Также к работе возвращаются сценарист Садаюки МураиКовбой Бибоп», «Идеальная грусть»), дизайнер персонажей Акира ТакатаСемья шпиона», ключевая анимация «Самурай Чамплу») и композитор Макото ЁсимориПринцесса медуз», «В лес, где мерцают светлячки»). В роли титульного Нацумэ — по-прежнему Хироси Камия (Атару Моробоси из «Несносных пришельцев», Дзимпати Эго из «Синей тюрьмы: Блю Лок»).

Читать «Девушки в последнем путешествии» — иясикэй постапокалиптический
Два сильнейших бойца сойдутся в сериале «Баки Ханма против Кэнган Асуры» 6 июня на арене Netflix. За производство боевого аниме, объединяющего две популярные франшизы, отвечает студия TMS EntertainmentМегалобокс», «Детектив Конан: Железная подводная лодка»). Нобунага Симадзаки и Тацухиса Судзуки снова воплотят главных персонажей — Баки и Ому Токиту соответственно.



Вездесущий Netflix также поделился свежим трейлером «Выдающихся зверей» от студии OrangeТриган:Ураган», «Страна самоцветов»). Действие сериала разворачивается в мире, где сосуществуют антропоморфные хищники и травоядные. Финальный сезон планируется выпустить в двух курах: первая часть выйдет в конце 2024-го, а вторая подоспеет чуть позже. Отвечать за проект усами, лапами и хвостами будут режиссер первых двух сезонов Синъити МацумиЗвукоед Нойзмен»), сценаристка Нанами ХигутиПодземелье вкусностей», «Академия ведьмочек») и дизайнер персонажей Нао ОцуКулинарные скитания в параллельном мире», «Банановая рыба»). Разумеется, основные сэйю вновь подарят голоса полюбившимся персонажам.



Также на AnimeJapan 2024 стало известно о продлении на второй сезон «Монолога фармацевта», «Раба спецотряда демонического города» и «Сказания об обручальных кольцах». Оттуда же новости, что «Отряд самоубийц из другого мира» готовится к премьере в июле, «Механические руки» — в октябре, а второй сезон «Фермера-аристократа» — осенью. Наконец, новая арка «Синего экзорциста», который только что закончил сражаться с «Иллюминатами» Симанэ, также начнется в октябре.

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обсуждение >>
№ 2
Виталий Пекарев   26.03.2024 - 13:26
"Баки Ханма против Кэнган Асуры" очень крутое аниме. Рисовка чем-то напоминает современную версию "Кулака северной звезды". Это точно стоит посмотреть читать далее>>
№ 1
Иван Беляев (Москва)   26.03.2024 - 11:59
Сколько же этого анимэ. Он его печатают что ли? читать далее>>
Всего сообщений: 2
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Звездные дети и выдающиеся звери: главные новости AnimeJapan 2024 фотографии
Звездные дети и выдающиеся звери: главные новости AnimeJapan 2024 фотографии
Звездные дети и выдающиеся звери: главные новости AnimeJapan 2024 фотографии
Звездные дети и выдающиеся звери: главные новости AnimeJapan 2024 фотографии
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