Звездные дети и выдающиеся звери: главные новости AnimeJapan 2024

В минувшие выходные выставочный центр Tokyo Big Sight
принял грандиозное событие — AnimeJapan 2024
. На двухдневном мероприятии отаку и ценителей прекрасного ждали разнообразные программы и презентации, трейлеры популярных сериалов и аниме-новинок, а также новости о последних тенденциях индустрии (вот что было
в прошлом году). Ниже — самые громкие анонсы, которыми мир японской анимации порадует нас в ближайшем будущем.
Студия Bones
(«Бездомный Бог
», «Стальной алхимик
») выпустила видеоролик к седьмому сезону «Моей геройской академии
». Продолжение адаптирует 329 главу 34 тома оригинальной манги Кохэя Хорикоси
и еще сильнее разовьет противостояние героев и злодеев. Трейлер сопровождается опенингом Tagatame
в исполнении Тору Китадзимы
(«Человек-бензопила
», «Токийский гуль
») из рок-группы Ling Tosite Sigure
. Премьеру ждем 4 мая.
Второй сезон «Звездного дитя
» стартует в июле, что подтверждает короткий тизер от студии Doga Kobo
(«Моя девушка не только милая
», «Тада не может влюбиться
»). Аквамарин
вместе с Каной Аримой
и Аканэ Курокавой
готовится к участию в спектакле «Токийский клинок» и всё глубже погружается в расследование загадочной смерти Ай Хосино
. Новых персонажей Тайки Химэкаву и Сакую Камосиду озвучат Коки Утияма
(Тогэ Инумаки
из «Магической битвы
», Рэй Сува
из «Папаш-дружбанов
») и Юсукэ Кобаяси
(Ной
из «Дорохэдоро
», Сэнку Исигами
из «Доктора Стоуна
»).
В этом году аниме «Тетрадь дружбы Нацумэ
» исполнится 15 лет. Студия Shuka
(«Четверо братьев Юдзуки
», «91 день
») выкатила первый трейлер седьмого сезона, а премьеру обещает показать этой осенью. Мистический иясикэй
посвящен старшекласснику Такаси Нацумэ. Случайно выпустив на свободу ёкая Мадару, юноша узнает, что его бабушка Рэйко всю жизнь сражалась с демонами. Имена нечисти она записывала в специальной тетради, которая дает владельцу полный контроль над побежденными духами.
Проектом руководят постановщик полнометражных фильмов
франшизы Хидэки Ито
(«Пинг-понг
», «Пламенная бригада пожарных
») и режиссер предыдущих сезонов Такахиро Омори
(«Дюрарара!!
», «Шумиха!
»). Также к работе возвращаются сценарист Садаюки Мураи
(«Ковбой Бибоп
», «Идеальная грусть
»), дизайнер персонажей Акира Таката
(«Семья шпиона
», ключевая анимация «Самурай Чамплу
») и композитор Макото Ёсимори
(«Принцесса медуз
», «В лес, где мерцают светлячки
»). В роли титульного Нацумэ — по-прежнему Хироси Камия
(Атару Моробоси
из «Несносных пришельцев
», Дзимпати Эго
из «Синей тюрьмы: Блю Лок
»).
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«Девушки в последнем путешествии» — иясикэй постапокалиптический
Два сильнейших бойца сойдутся в сериале «Баки Ханма против Кэнган Асуры
» 6 июня на арене Netflix
. За производство боевого аниме, объединяющего две
популярные франшизы
, отвечает студия TMS Entertainment
(«Мегалобокс
», «Детектив Конан: Железная подводная лодка
»). Нобунага Симадзаки
и Тацухиса Судзуки
снова воплотят главных персонажей — Баки
и Ому Токиту соответственно.
Вездесущий Netflix также поделился свежим трейлером «Выдающихся зверей
» от студии Orange
(«Триган:Ураган
», «Страна самоцветов
»). Действие сериала разворачивается в мире, где сосуществуют антропоморфные хищники и травоядные. Финальный сезон планируется выпустить в двух курах: первая часть выйдет в конце 2024-го, а вторая подоспеет чуть позже. Отвечать за проект усами, лапами и хвостами будут режиссер первых двух сезонов Синъити Мацуми
(«Звукоед Нойзмен
»), сценаристка Нанами Хигути
(«Подземелье вкусностей
», «Академия ведьмочек
») и дизайнер персонажей Нао Оцу
(«Кулинарные скитания в параллельном мире
», «Банановая рыба
»). Разумеется, основные сэйю
вновь подарят голоса полюбившимся персонажам.
Также на AnimeJapan 2024 стало известно о продлении на второй сезон «Монолога фармацевта
», «Раба спецотряда демонического города
» и «Сказания об обручальных кольцах
». Оттуда же новости, что «Отряд самоубийц из другого мира
» готовится к премьере в июле, «Механические руки
» — в октябре, а второй сезон «Фермера-аристократа
» — осенью. Наконец, новая арка «Синего экзорциста
», который только что закончил сражаться с «Иллюминатами» Симанэ
, также начнется в октябре.
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