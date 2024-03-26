Второй сезон «Тети Марты» с Виталией Корниенко стартует в День российской анимации

На СТС 8 апреля в 19:30 стартует продолжение сериала «Тетя Марта» с Виталией Корниенко. Согласно пресс-службе канала, сразу после телеэфира премьера состоится в онлайн-кинотеатре Wink.ru.
«Практически каждая серия "Тети Марты" — это новая история и приключение. При этом все семнадцать эпизодов мы ждем, когда найдется мама. Интрига, идущая из первого сезона, сохраняется, как и анимация, и в целом художественная ценность проекта. Только теперь зрителей ждут сразу две главные героини: Марта и Юля», — прокомментировал режиссер второго сезона Андрей Силкин.
По словам Виты Корниенко, она «впервые играла сразу двух девочек. И если Марта больше любит общаться, то Юля интроверт. Она моя противоположность: постоянно чего-то боится, любит поплакать. В семье её постоянно буллят, что также повлияло на характер персонажа». Тринадцатилетняя актриса призналась, что ей нелегко дались сцены ссор с героиней Зои Бербер: «В перерывах мы смеялись, слушали забавные песни из Зоиного плейлиста. В кадре, естественно, переключались, что было непросто. Ведь мы только что веселились — и вдруг надо показать этот контраст».
Зоя Бербер поделилась, что такого персонажа играет впервые: «Вера строит из себя хорошую, но не скрывает, что ради цели может пойти по головам. При этом она не стерва, скорее стервелочка. В ней есть разные краски, этим роль мне особенно интересна. В жизни тоже нужно уметь быть разной, чтобы найти общий язык со всеми, особенно с детьми, которые лучше чувствуют фальшь». Также актриса, воспитывающая дочь возраста Марты и Юли, раскрыла свои секреты гармоничных отношений с ребенком: «Важно держать дисциплину, но и не надо ставить себя выше или ниже детей, а общаться так, будто вы одного возраста. При этом желательно, чтобы не ты превращался в десятилетку, а ребенок поднимался лет до семнадцати или двадцати. В целом главное — диалог, тогда все получится».
обсуждение >>