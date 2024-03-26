На ВДНХ состоится Международный фестиваль научных мультфильмов «Мульт-наука»

С 29 по 31 марта в павильоне «АТОМ» на ВДНХ пройдет Международный фестиваль научных мультфильмов «Мульт-наука
», организованный совместно с командой Большого фестиваля мультфильмов. Об этом сообщает пресс-служба БФМ.
В фестивальной программе — лучшие образовательные мультфильмы от известных международных проектов и ведущих российских студий. Зрители не только увидят работы, посвященные разным наукам — от физики до философии, но и встретятся с полюбившимися героями из «Фиксиков
», «Смешариков
» и «Умки
». Также в программу включен сборник редких мультфильмов от историка анимации Георгия Бородина — «Анимационная футурология: взгляд из СССР». Бесплатные показы короткометражных и полнометражных мультфильмов будут проходить в течение трех дней в конференц-зале павильона.
У смотра будет и конкурс. Организаторы получили 362 заявки на участие от аниматоров из более чем 60 стран. Для показа в «АТОМе» отобраны 40 лучших работ. По итогам фестиваля из них выберут победителей в номинациях «Самый познавательный мультфильм о науке», «Самый вдохновляющий на занятие наукой мультфильм» и «Лучший образ ученого, воплощенный в мультфильме». Жюри «Мульт-науки» состоит из генерального директора «Союзмультфильма» Бориса Машковцева
, режиссера-мультиипликатора Алексея Алексеева
и старшего научного сотрудника группы «Квантовая оптика» Российского квантового центра Дмитрия Чермошенцева. Церемония награждения победителей состоится 31 марта в 19:00. Завершится фестиваль праздничным концертом с песнями из любимых мультфильмов.
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Фестивальные показы будут чередоваться с интересными и познавательными лекциями. Гостей ожидают встречи с просветителями, учёными и режиссерами анимационного кино. На них можно будет обсудить увиденные мультфильмы и задать интересующие вопросы. С 29 по 31 марта в павильоне будет работать «Лаборатория анимации». В ней дети и взрослые создадут несколько научных мультфильмов под руководством профессиональных мультипликаторов. Занятия будут посвящены не только искусству, но и научным дисциплинам. Например, на мастер-классе по предметной анимации участники узнают о квантовой физике, на сыпучей анимации — об экологии и возобновляемых источниках энергии, на коллажной анимации поговорят об астрономии, на пластилиновой анимации — о биологии. Мастер-классы предназначены для детей от шести лет, они будут проходить в 11:00, 14:00 и 17:00. Участие бесплатное по предварительной регистрации.
В VR-кинотеатре с 11:00 до 20:00 можно будет погрузиться в виртуальную реальность: посмотреть на мир глазами муравья, понаблюдать за процессом фотосинтеза изнутри листа дерева и даже совершить выход в открытый космос из космического корабля «Восход-2». На третьем этаже «АТОМа» будет работать интерактивная экспозиция «Наука анимации: от деревянного телевизора к дополненной реальности». Посетители увидят оптические игрушки XVIII-XX веков — устройства, которые благодаря науке могли оживлять картинки и преобразовывать окружающий мир. Именно эти изобретения стали прообразами голографических дисплеев, 3D-кинотеатров и шлемов виртуальной реальности. Бесплатные экскурсии по экспозиции будут стартовать в начале каждого часа с 11:00 до 19:00.
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