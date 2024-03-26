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В День смеха покажут «Ожоги любви» со звездами команды КВН «Актеры»

26 марта
2024 год

Новости кино >>
26 марта 2024
На телеканале 2х2 1 апреля в 19:05 состоится премьера пародийно-карикатурной мелодрамы «Ожоги любви», высмеивающей штампы популярных мыльных опер. Главные герои будут постоянно страдать, ссориться, сходиться, расставаться и регулярно узнавать шокирующие новости, которые будут менять их жизнь на «до» и «после», уточняет пресс-служба канала.

Зрителям поведают о Савельевых — обычной семье, которая живет и не знает бед, пока в их судьбе не происходит неожиданный поворот. Муж Всеволод и жена Галина узнают, что их сын Игнат влюбляется в бывшую подругу матери Ларису. Тем временем загадочный мужчина в кожаной кепке по имени Александр пытается попасть домой, и никто даже не подозревает, что случится, когда он наконец-то доберется до пункта назначения.

В День смеха покажут «Ожоги любви» со звездами команды КВН «Актеры»
фото: пресс-служба телеканала 2х2

Главные роли в сериале исполняют Антон Кутузов, Артем Ковалев, Анна Деконская, Леонид и Ксения Паршины – звезды команды КВН «Актеры», которые и придумали создать «величайший сериал в истории отечественного ТВ».

По словам авторов, «российские сериалы — это идеальное поле для пародий. И как-то так получилось, что все наши разные небольшие идеи в итоге скомпилировались в одно цельное произведение, в котором можно было спародировать вообще все! Достаточно просто сказать, что в семье Савельевых произошел неожиданный поворот… а уж какой – только фантазия нас остановит. Если кто-то воспримет наше произведение серьезно, предупреждаем: ему будет очень непросто, потому что переживать за героев придется часто».
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№ 2
Виктор Липецк   26.03.2024 - 17:05
«величайший сериал в истории отечественного ТВ» - такие заявления я вижу почти каждую неделю, а по итогу это всё оказывается обычным маркетингом. читать далее>>
№ 1
Виталий Пекарев   26.03.2024 - 16:29
Сто лет не включал канала 2х2, а если и включал, то только ради "Симпсонов" и "Южного парка". Не знал, что на этом канале ещё такие сериалы снимают читать далее>>
Всего сообщений: 2
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В День смеха покажут «Ожоги любви» со звездами команды КВН «Актеры» фотографии
В День смеха покажут «Ожоги любви» со звездами команды КВН «Актеры» фотографии
В День смеха покажут «Ожоги любви» со звездами команды КВН «Актеры» фотографии
В День смеха покажут «Ожоги любви» со звездами команды КВН «Актеры» фотографии
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