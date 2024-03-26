В День смеха покажут «Ожоги любви» со звездами команды КВН «Актеры»

На телеканале 2х2 1 апреля в 19:05 состоится премьера пародийно-карикатурной мелодрамы «Ожоги любви», высмеивающей штампы популярных мыльных опер. Главные герои будут постоянно страдать, ссориться, сходиться, расставаться и регулярно узнавать шокирующие новости, которые будут менять их жизнь на «до» и «после», уточняет пресс-служба канала.
Зрителям поведают о Савельевых — обычной семье, которая живет и не знает бед, пока в их судьбе не происходит неожиданный поворот. Муж Всеволод и жена Галина узнают, что их сын Игнат влюбляется в бывшую подругу матери Ларису. Тем временем загадочный мужчина в кожаной кепке по имени Александр пытается попасть домой, и никто даже не подозревает, что случится, когда он наконец-то доберется до пункта назначения.
По словам авторов, «российские сериалы — это идеальное поле для пародий. И как-то так получилось, что все наши разные небольшие идеи в итоге скомпилировались в одно цельное произведение, в котором можно было спародировать вообще все! Достаточно просто сказать, что в семье Савельевых произошел неожиданный поворот… а уж какой – только фантазия нас остановит. Если кто-то воспримет наше произведение серьезно, предупреждаем: ему будет очень непросто, потому что переживать за героев придется часто».
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