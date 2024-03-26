Роман Курцын стал «Капитаном Крюком»

«В свое время мы сделали достаточно популярный сериал "Крюк". После его выхода у нас была идея сделать продолжение в форме полнометражного фильма. Но в последние два года конъюнктура похода в кино сильно поменялась. "Брутальное" кино для взрослых — на кого был ориентирован сериал — не очень востребовано в кинотеатрах. Мы решили поменять жанр в сторону семейного драмеди. В процессе работы над сценарием стало понятно, что персонаж Юры Колокольникова не очень вписывается в семейную историю. У нас получилось кино про совсем другого Крюка. И на эту роль идеально подошел Рома Курцын. А то что и в сериале, и в кино персонаж носит одинаковую фамилию Крюков, будем считать совпадением», — говорит продюсер фильма Георгий Малков.
По сюжету Никита Крюков (Курцын) — в прошлом успешный хоккеист, закончивший спортивную, а затем и агентскую карьеру из-за своего неуправляемого гнева. С ним никто не готов работать. Внезапно ему приходит сообщение о смерти мамы (Ольга Тумайкина). Он срывается в родной город. Но оказывается, что это сообщение отправила младшая дочь мамы от второго мужа (Смирнова). После смерти отца Никита почти сразу уехал в Москву, а затем в Америку и все это время не общался с мамой — он не смог простить того, что она почти сразу сошлась с другим.
фото: пресс-служба фильма
Сестра Женька — фанатка Крюкова и сама хоккеистка в подростковой смешанной команде. Женька всем рассказывает, что они с Никитой постоянно общаются, и что он скоро приедет и приведет их команду к финалу. Это продолжается несколько лет, и уже никто ей не верит, пока Никита Крюков в результате «финта» Женьки действительно не появляется в их городе. Но Женькин «лучший друг» никого тренировать не планировал, а собирается как можно скорее вернуться в Москву. Женька уверена, что достойна большой карьеры в хоккее. Она не сомневается в том, что Крюков заметит ее талант и обязательно сделает ее звездой. Пока сестра думает о комбинации, как задержать брата, Крюков по просьбе мамы заглядывает на тренировку и находит мотивацию не уезжать. Он решает заняться детской командой. Только вот Женьку причина изменившихся планов Крюка вряд ли обрадует.
«Говорят, что "Цель оправдывает средства". Главной движущей силой моего героя, хоккеиста Никиты Крюкова, на пути к успеху был гнев, с помощью которого он сносил соперников и все преграды на пути. Приехав спустя много лет в родной город в статусе звезды, ему приходится снизойти до тренера детской любительской команды. Да, они не готовы на все ради победы, как Никита, но каждый из них готов на все ради своей команды. И оказавшись в кругу этих ребят, Никита осознает, что обиды и "спортивная" злость лишили его гораздо большего — искренней дружбы. Сможет ли Никита стать другом своим юным подопечным, а главное примут ли они его — это и есть основная линия нашего кино», — рассказал о своем персонаже Роман Курцын.
Компанию вышеназванным актерам составят Сергей Степин, Степан Девонин, Марк-Малик Мурашкин, Станислав Соломатин и Ян Цапник. За визуальную составляющую отвечают оператор Вадим Потеев и художник-постановщик Александр Гринько. В создании фильма участвует постановщик хоккейных сцен Евгений Алхименков, который ставил игру для «Легенды №17» и сериала «Крюк». Все главные герои за три месяца до начала съемок ходили заниматься хоккеем с главным постановщиком, поэтому сейчас они уже хорошо катаются самостоятельно.
обсуждение >>