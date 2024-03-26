Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Премьера «Киберпапы» с Александром Робаком и Юлией Пересильд запланирована на 8 апреля

26 марта
2024 год

Новости кино >>
26 марта 2024
На ТНТ 8 апреля в 20:00 состоится премьера «Киберпапы» Эдуарда Бордукова, попавшего в число самых ожидаемых проектов 2024 года после триумфального показа на фестивале «Пилот» в 2023-м. В главных ролях заняты Александр Робак и Юлия Пересильд. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

Премьера «Киберпапы» с Александром Робаком и Юлией Пересильд запланирована на 8 апреля
фото: пресс-служба телеканала ТНТ

По словам сценариста, креативного продюсера и исполнителя одной из ролей Жаргала Бадмацыренова, «молодость – это не возраст, это состояние души. И во многом наш сериал об этом. Главный герой Игнат – это же, по сути, взрослый дядька, который сумел разбудить в себе внутреннего ребенка и вырваться из бесконечной гонки по маршруту "работа – дом". И благодаря этому у него начинается новая прикольная жизнь: со своими секретами, авантюрами, со своей командой, с яркими, юношескими эмоциями. И мы очень надеемся, что зрители тоже смогут почувствовать эти эмоции во время просмотра нашего сериала».

В центре сюжета профессиональный сварщик Игнат (Робак), которого из-за нелепого случая увольняют с завода. Поскольку его жена Марина (Пересильд) теряет все семейные сбережения в финансовой пирамиде, работяге приходится искать альтернативные источники заработка. Пасынок Саня (Тимофей Кочнев) предлагает отчиму участвовать в турнире по киберспорту с призом в два миллиона рублей. Игнат вступает в команду, но не только ради денег, а чтобы наладить отношения с пасынком. Он знакомится с жизнью подростков изнутри, помогает решать проблемы и становится для них не просто «мемным» дядькой, а настоящим наставником, другом и киберпапой.

Премьера «Киберпапы» с Александром Робаком и Юлией Пересильд запланирована на 8 апреля
фото: пресс-служба телеканала ТНТ

«По сюжету мой герой, для ребят из киберспортивной команды – забавный мужик с завода. И поскольку разница в возрасте и опыте соответственно у нас с ними действительно большая, эта ситуация немножко перетекла из сериала в реальную жизнь. Где-то я чего-то ребятам подсказывал и рассказывал, где-то они мне. У нас сложилась очень тёплая семейная атмосфера на площадке, а, как показывает опыт, именно в такой обстановке обычно рождается хорошее кино. Так что не пропустите премьеру», — говорит Александр Робак.

Зрителей ожидает по-спортивному драйвовая, но при этом пронизывающе душевная история об отношениях отцов и детей в современном мире. При этом сериал остается комедией, поэтому зрителей ждёт много юмора, построенного на контрасте разных миров: бедных и богатых, взрослых и подростков, профессиональных киберспортсменов и обычного сварщика.

Премьера «Киберпапы» с Александром Робаком и Юлией Пересильд запланирована на 8 апреля
фото: пресс-служба телеканала ТНТ

Для Тимофея Кочнева «это история о настоящей команде друзей, которые могут тебе помочь в сложной ситуации. И о том, что командный дух может быть и в семье. В первую очередь, я бы посоветовал посмотреть этот сериал взрослым, у которых есть дети. Потому что эта история весело, но очень точно описывает, как найти с детьми общий язык, понять, чем они на самом деле увлекаются, и к чему они стремятся. И помочь им в этом».

Это совместный проект кинокомпаний 1-2-3 Production и Monumental Vision, над которым работали создатели сериалов «Маньячелло», «Решала» и «Саня, газуй!». Компанию вышеназванным актерам составили Маргарита Аброськина, Виктор Васильев и Ева Данилко.

Премьера «Киберпапы» с Александром Робаком и Юлией Пересильд запланирована на 8 апреля
фото: пресс-служба телеканала ТНТ

«Наш сериал – это история о том, что к детям нужно находить подход. Понять и принять их интересы, увлечения, чтобы появилось доверие и исчезла огромная вечная пропасть между отцами и детьми. А через это открыть для себя огромный новый мир, который может быть интереснее, чем все привычное», — считает Маргарита Аброськина.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Александр Робак вступает в киберспортивную команду в сериале «Киберпапа»
Адаптация «Постучись в мою дверь», «Плевако» и «Убить Риту»: PREMIER представит 84 проекта в новом сезоне
Поиск по меткам
ТНТ
персоны
Маргарита АброськинаЖаргал БадмацыреновЭдуард БордуковВиктор Васильев (III)Ева ДанилкоТимофей КочневЮлия ПересильдАлександр Робак
фильмы
КиберпапаМаньячеллоРешалаСаня, газуй!

фотографии >>
Премьера «Киберпапы» с Александром Робаком и Юлией Пересильд запланирована на 8 апреля фотографии
Премьера «Киберпапы» с Александром Робаком и Юлией Пересильд запланирована на 8 апреля фотографии
Премьера «Киберпапы» с Александром Робаком и Юлией Пересильд запланирована на 8 апреля фотографии
Премьера «Киберпапы» с Александром Робаком и Юлией Пересильд запланирована на 8 апреля фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Александр Карпухов
24 марта ушёл из жизни актёр Александр Карпухов.
Евгений Малишевский
24 марта ушёл из жизни актёр Евгений Малишевский.
Рафаэль Клейнер
24 марта ушёл из жизни актёр Рафаэль Клейнер.
Игорь Булатов
23 марта ушёл из жизни актёр Игорь Булатов.
Олег Никитин
23 марта ушёл из жизни режиссёр Олег Никитин.
Соня Тимофеева
14 марта ушла из жизни актриса, певица Соня Тимофеева.

День рождения >>

Тара Амирханова
Алексей Булдаков
Полина Гухман
Михаил Евланов
Алексей Петренко
Андрей Сенькин
Софья Синицына
Дарья Трегубова
Ольга Шувалова
Алан Аркин
Дженнифер Грей
Джеймс Каан
Кира Найтли
Леонард Нимой
Жулиана Паэс
Лолита Торрес
все родившиеся 26 марта >>

Афиша кино >>

Резня
трагикомедия
Германия, Испания, Польша, Франция, 2011
Золото Рейна
биография, драма, криминальный фильм, музыкальный фильм
Германия, Италия, Нидерланды, 2022
Сказки Гофмана
драма, комедия
Россия, 2022
Ненормальный
драма, комедия, музыкальный фильм
Россия, 2024
Проклятие
детектив, драма, триллер, фильм ужасов
Япония, 2002
Уиджа. Проклятое зеркало
фильм ужасов
Аргентина, Новая Зеландия, 2020
Материнский инстинкт
триллер, драма
США, 2024
(Не)бывшие
драма
Франция, 2023
Отважный Бим и пернатые колокольчики
детский фильм, приключения, фэнтези
Бельгия, 2023
Хитмен. Последнее дело
криминальный фильм, триллер
США, 2023
Шпион на всю голову
триллер
США, 2023
Вождь орков
фэнтези
Великобритания, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен