Премьера «Киберпапы» с Александром Робаком и Юлией Пересильд запланирована на 8 апреля

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«Вне/себя»: Отдав концы, не умираем насовсем

У пары родился сын

У Кэмерон Диас и её мужа родился второй ребёнок

Новости кино

Отменен ряд культурных мероприятий в связи с трагедией в «Крокус сити холле»

Среди них — премии АПКиТ, МХТ и веб-контента, показы Москино и церемония открытия фестиваля «Дух огня»