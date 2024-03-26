Премьера «Киберпапы» с Александром Робаком и Юлией Пересильд запланирована на 8 апреля

На ТНТ 8 апреля в 20:00 состоится премьера «Киберпапы» Эдуарда Бордукова, попавшего в число самых ожидаемых проектов 2024 года после триумфального показа на фестивале «Пилот» в 2023-м. В главных ролях заняты Александр Робак и Юлия Пересильд. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.
фото: пресс-служба телеканала ТНТ
По словам сценариста, креативного продюсера и исполнителя одной из ролей Жаргала Бадмацыренова, «молодость – это не возраст, это состояние души. И во многом наш сериал об этом. Главный герой Игнат – это же, по сути, взрослый дядька, который сумел разбудить в себе внутреннего ребенка и вырваться из бесконечной гонки по маршруту "работа – дом". И благодаря этому у него начинается новая прикольная жизнь: со своими секретами, авантюрами, со своей командой, с яркими, юношескими эмоциями. И мы очень надеемся, что зрители тоже смогут почувствовать эти эмоции во время просмотра нашего сериала».
В центре сюжета профессиональный сварщик Игнат (Робак), которого из-за нелепого случая увольняют с завода. Поскольку его жена Марина (Пересильд) теряет все семейные сбережения в финансовой пирамиде, работяге приходится искать альтернативные источники заработка. Пасынок Саня (Тимофей Кочнев) предлагает отчиму участвовать в турнире по киберспорту с призом в два миллиона рублей. Игнат вступает в команду, но не только ради денег, а чтобы наладить отношения с пасынком. Он знакомится с жизнью подростков изнутри, помогает решать проблемы и становится для них не просто «мемным» дядькой, а настоящим наставником, другом и киберпапой.
фото: пресс-служба телеканала ТНТ
«По сюжету мой герой, для ребят из киберспортивной команды – забавный мужик с завода. И поскольку разница в возрасте и опыте соответственно у нас с ними действительно большая, эта ситуация немножко перетекла из сериала в реальную жизнь. Где-то я чего-то ребятам подсказывал и рассказывал, где-то они мне. У нас сложилась очень тёплая семейная атмосфера на площадке, а, как показывает опыт, именно в такой обстановке обычно рождается хорошее кино. Так что не пропустите премьеру», — говорит Александр Робак.
Зрителей ожидает по-спортивному драйвовая, но при этом пронизывающе душевная история об отношениях отцов и детей в современном мире. При этом сериал остается комедией, поэтому зрителей ждёт много юмора, построенного на контрасте разных миров: бедных и богатых, взрослых и подростков, профессиональных киберспортсменов и обычного сварщика.
фото: пресс-служба телеканала ТНТ
Для Тимофея Кочнева «это история о настоящей команде друзей, которые могут тебе помочь в сложной ситуации. И о том, что командный дух может быть и в семье. В первую очередь, я бы посоветовал посмотреть этот сериал взрослым, у которых есть дети. Потому что эта история весело, но очень точно описывает, как найти с детьми общий язык, понять, чем они на самом деле увлекаются, и к чему они стремятся. И помочь им в этом».
«Наш сериал – это история о том, что к детям нужно находить подход. Понять и принять их интересы, увлечения, чтобы появилось доверие и исчезла огромная вечная пропасть между отцами и детьми. А через это открыть для себя огромный новый мир, который может быть интереснее, чем все привычное», — считает Маргарита Аброськина.
обсуждение >>