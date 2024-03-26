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Фильм «Роман Костомаров: Рожденный дважды» показали на фестивале «Дух огня»

26 марта
2024 год

Новости кино >>
26 марта 2024
В рамках XXII Международного фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня» 26 марта состоялся спецпоказ документального фильма Михаила Щедринского «Роман Костомаров: Рожденный дважды» в Центре искусств для одаренных детей Севера. Картину представлял продюсер Жан Просянов.

Фильм «Роман Костомаров: Рожденный дважды» показали на фестивале «Дух огня»

«Это фильм о том, что жизнь всегда побеждает смерть, что любовь всегда побеждает несчастье. Я рад, что нам удалось показать его в Ханты-Мансийске на фестивале дебютов "Дух огня". Это очень знаковый фестиваль, и для нас это очень приятно. Это наш дебют в документальном кино, и для Романа это тоже дебют, поэтому я рад, что нас так тепло встречают», — отметил Жан Просянов.

Роман Костомаров также записал для гостей и участников фестиваля видеообращение. «Очень рад, что наш фильм стал частью этого почетного фестиваля кинодебютов. Это очень личный мой фильм о том, что я пережил за последний год. Возможно, он кого-то вдохновит или поддержит в сложный момент. Для этого мы его и снимали. Желаю приятного просмотра!», — сказал герой фильма.



Для олимпийского чемпиона Романа Костомарова, известного на всю страну фигуриста, выступавшего с Татьяной Навкой, 2023 год стал настоящим кошмаром. В результате осложнений после гриппа у него нарушилось кровообращение в конечностях, а за этим последовала ампутация. Съемочная группа несколько месяцев находилась рядом с героем, пока он проходил тяжелую реабилитацию с помощью семьи, близких друзей и врачей. Фильм строится на интервью с самим Романом, с его женой Оксаной Домниной, мамой, дочерью, партнершей по танцам на льду Татьяной Навкой, друзьями, коллегами-спортсменами, а также врачами. В качестве интервьюера выступил заместитель главного редактора «Спорт-Экспресса» Максим Алланазаров. Всего за время съемок было отснято более 30 часов интервью. Кроме того, в фильме содержатся уникальные архивные кадры из жизни Романа, а также хроника его реабилитации и возвращения на лед.

Лента вышла в прокат 9 марта. За кинопрокат отвечал российский дистрибьютор игровых и анимационных фильмов «НМГ Кинопрокат», который входит в холдинг Национальная Медиа Группа. Одноименный сериал, состоящий из четырех эпизодов, вышел в онлайн-кинотеатре Wink. Проект создан при поддержке Института развития интернета компанией «Реникса».
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обсуждение >>
№ 1
Angelika77   26.03.2024 - 17:44
Столько много материала отсняли, а в кино попала лишь маленькая часть. Очень жаль. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Роман Костомаров: рожденный дважды

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