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Драма «Последняя цена» победила в конкурсе российских дебютов фестиваля «Дух огня»

26 марта
2024 год

Новости кино >>
26 марта 2024
26 марта в Ханты-Мансийске подвели итоги XXII фестиваля кинодебютов «Дух огня». Приз «Золотая тайга» за лучший отечественный дебют получила лента «Последняя цена» режиссера Наура Гармелия. В общей сложности фильм удостоен четырех призов, в том числе стал фаворитом зрительского голосования.

Кадр из фильма Бауырына салу

Лучшим иностранным дебютом по версии жюри смотра стала семейная драма «Бауырына салу» режиссера Асхата Кучинчирекова — история непростых взаимоотношений двенадцатилетнего мальчика Ерсултана со своими родителями. По древней кочевой традиции его воспитанием не могли заниматься мать и отец, поэтому после смерти бабушки он оказывается в семье родных, но совершенно незнакомых людей, с которыми придется заново выстраивать отношения. Также призами «Духа огня» отмечены российский фильм «Угол наклона», история монотонной жизни филиппинской няни, работающей у богатой московской семьи от Анны Далингер и Станислава Фомичева, и бразильская «Собственность» от режиссера Даниэла Бандейры. Лучшим фильмом из программы для детей и юношества «Твое кино» признан индонезийский «Тегар» (реж. Ангги Фриска).

В российском конкурсе дебютов фаворитом стала драма «Последняя цена» — остросоциальная лента о русской семье, живущей в полузаброшенном абхазском городке. Единственным источником заработка для нее оказывается выращивание фундука, и этот маленький бизнес обещает хорошую прибыль. Но вместе с богатством «ореховая лихорадка» приносит опасности: в поселке появляется банда, которая тоже хочет подзаработать. Кроме «Золотой тайги» за лучший дебют фильм Наура Гармелия отмечен призом зрительских симпатий, «Серебряной розой» за лучшую работу с музыкой и призом «За лучшую операторскую работу». Отдельно на церемонии вручения наград отметили фильм «Куба, Марина» Константина Богославского — ему Эмиром Кустурицей вручен Приз Президента фестиваля.

Кадр из фильма Лапин

Приз имени Александра Абдулова «За лучшую мужскую роль» вручен Михаилу Иванову за фильм «Лапин» (режиссеры Ася Полешкевич и Влад Краснослободцев). «Лучшая женская роль» — у актрисы Ирины Саликовой, фильм «Контакты». В конкурсе короткометражных дебютных фильмов победу завоевала работа Вики Дегтевой «Черное» — триллер, в котором двадцатишестилетняя москвичка оказывается вовлечена в крайне неприятную и опасную историю, связанную с религиозным приютом. Еще один короткий метр, отмеченный жюри — «Отдай мне деньги, и я уйду», история рэкетира из девяностых, который не может выполнить свою работу из-за внезапной влюбленности.

Фильм открытия фестиваля «Дух огня», «Ненормальный» Ильи Маланина, удостоен спецприза «За сохранение культурных традиций». Композитору Максиму Дунаевскому, одному из членов жюри российского конкурса, вручен приз «За вклад в развитие кинематографа». Победитель программы «Work in progress» — специальной сессии, на которой кинематографисты представляют готовящиеся к выходу проекты — стал фильм «Присутствие» Аполлинарии Дегтяревой.
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№ 1
Игорь Звено (Оренбург)   26.03.2024 - 21:42
Ооо интересно, даже не слышал о фильме, нужно посмотреть читать далее>>
Всего сообщений: 1
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