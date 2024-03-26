Драма «Последняя цена» победила в конкурсе российских дебютов фестиваля «Дух огня»

26 марта в Ханты-Мансийске подвели итоги XXII фестиваля кинодебютов «Дух огня». Приз «Золотая тайга» за лучший отечественный дебют получила лента «Последняя цена
» режиссера Наура Гармелия
. В общей сложности фильм удостоен четырех призов, в том числе стал фаворитом зрительского голосования.
Лучшим иностранным дебютом по версии жюри смотра стала семейная драма «Бауырына салу
» режиссера Асхата Кучинчирекова
— история непростых взаимоотношений двенадцатилетнего мальчика Ерсултана со своими родителями. По древней кочевой традиции его воспитанием не могли заниматься мать и отец, поэтому после смерти бабушки он оказывается в семье родных, но совершенно незнакомых людей, с которыми придется заново выстраивать отношения. Также призами «Духа огня» отмечены российский фильм «Угол наклона»
, история монотонной жизни филиппинской няни, работающей у богатой московской семьи от Анны Далингер
и Станислава Фомичева
, и бразильская «Собственность
» от режиссера Даниэла Бандейры
. Лучшим фильмом из программы для детей и юношества «Твое кино» признан индонезийский «Тегар»
(реж. Ангги Фриска
).
В российском конкурсе дебютов фаворитом стала драма «Последняя цена» — остросоциальная лента о русской семье, живущей в полузаброшенном абхазском городке. Единственным источником заработка для нее оказывается выращивание фундука, и этот маленький бизнес обещает хорошую прибыль. Но вместе с богатством «ореховая лихорадка» приносит опасности: в поселке появляется банда, которая тоже хочет подзаработать. Кроме «Золотой тайги» за лучший дебют фильм Наура Гармелия отмечен призом зрительских симпатий, «Серебряной розой» за лучшую работу с музыкой и призом «За лучшую операторскую работу». Отдельно на церемонии вручения наград отметили фильм «Куба, Марина
» Константина Богославского
— ему Эмиром Кустурицей
вручен Приз Президента фестиваля.
Приз имени Александра Абдулова «За лучшую мужскую роль» вручен Михаилу Иванову
за фильм «Лапин
» (режиссеры Ася Полешкевич
и Влад Краснослободцев
). «Лучшая женская роль» — у актрисы Ирины Саликовой
, фильм «Контакты
». В конкурсе короткометражных дебютных фильмов победу завоевала работа Вики Дегтевой
«Черное
» — триллер, в котором двадцатишестилетняя москвичка оказывается вовлечена в крайне неприятную и опасную историю, связанную с религиозным приютом. Еще один короткий метр, отмеченный жюри — «Отдай мне деньги, и я уйду»
, история рэкетира из девяностых, который не может выполнить свою работу из-за внезапной влюбленности.
Фильм открытия фестиваля «Дух огня», «Ненормальный
» Ильи Маланина
, удостоен спецприза «За сохранение культурных традиций». Композитору Максиму Дунаевскому
, одному из членов жюри российского конкурса, вручен приз «За вклад в развитие кинематографа». Победитель программы «Work in progress» — специальной сессии, на которой кинематографисты представляют готовящиеся к выходу проекты — стал фильм «Присутствие» Аполлинарии Дегтяревой
.
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