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Телепремьера «Черного солнца» с Юрием Чурсиным и Максимом Стояновым состоится 1 апреля

27 марта
2024 год

Новости кино >>
27 марта 2024

На НТВ 1 апреля в 20.00 состоится премьера остросюжетного детектива Анны Носатовой «Черное солнце» с Юрием Чурсиным, Максимом Стояновым и Петром Кисловым в главных ролях, сообщает пресс-служба телеканала.

Телепремьера «Черного солнца» с Юрием Чурсиным и Максимом Стояновым состоится 1 апреля
фото: пресс-служба телеканала НТВ

По сюжету оперуполномоченный капитан Евгений Чагин (Стоянов) отправляется в лес под Выборгом, где, по заявлению молдованки Габи (Виктория Корлякова), обратившейся в полицию, пропала ее сестра. На месте поисков Чагин обнаруживает остатки костра и на следующий день узнает, что Габи тоже исчезла. Вместе с тем в городе появляется новый следователь – Игорь Жук (Чурсин), он прибывает на место убийства – одноклассник Чагина убил нескольких бандитов, и капитан пытался помочь однокласснику скрыть улики.

«У меня невероятно интересная роль, которую я считаю настоящим подарком. При подготовке к ней я даже ездил в отдел полиции к своим знакомым, чтобы прочувствовать реальность профессии. Просто выучить текст и органично его рассказать – неинтересно. Мне важно, чтобы в этом тексте был человек. В Чагине присутствует какая-то необузданная энергия: если он любит, то любит искренне, если ненавидит, то не будет этого скрывать. У него свое мерило справедливости, которое, на мой взгляд, более точное. Сначала может показаться, что он совершает незаконные действия, но если мы посмотрим в корень его поступков, то увидим богатую душу. При этом он очень страстный со своими слабостями, от которых мучается. Все как в жизни: трагедия, драма, юмор, – как говорится, и смех и грех. Мне бы хотелось некоторые качества Чагина воспитать в себе, но что-то, конечно, я от себя добавил в него. Хорошо, что можно создать что-то третье: сценаристы прописывают характер и действия персонажа, а я, как актер, дополняю его своими особенностями», — рассказал Максим Стоянов.

Читать рецензию «Черное солнце»: Все дороги ведут в лес

Между Жуком и Чагиным зарождается конфликт, выливающийся в увольнение Чагина из полиции. Вскоре в том же лесу, близ места, куда ездили Чагин и Габи, находят труп без головы и кистей рук. Жуку и Чагину приходится объединиться, чтобы поймать убийцу. Они выясняют, что ранее полиция находила такие же тела, но не связывала дела друг с другом. Становится очевидно, что поймать убийцу не так-то просто, и действует он, похоже, не один.

По словам Юрия Чурсина, «это история про внутреннюю борьбу персонажа, который пытается справиться с обстоятельствами, не будучи к ним никак подготовленным. Кажется, что он супергерой, живущий по своим выработанным правилам, все социальные аспекты для него решены и идеальны, но это всего лишь иллюзия. Он сталкивается с проблемами, которые переворачивают его жизнь на 180 градусов. Мой персонаж Жук понимает, что добиться какого-то результата у него получится, если он в себе разрушит собственную систему ценностей. Казалось бы, те вещи, которые его должны фундаментально поддерживать, являются препятствиями для него. А те вещи, которые он не приемлет, оказываются ключами для достижения цели. На таком критическом пике мы застаем Жука».



На экране зрители увидят Петербург и Выборг, но многие сцены снимались в Москве. Например, съемки большинства лесных сцен проходили в Москве и Московской области. В Выборге снимали исторические части города. Съемочная группа на несколько дней специально обосновались на главной площади города доснять сцены натуры.

Петр Кислов воплотил образ одного из антагонистов главных героев – Глеба Филиппова. «Я играю героя, который прошел чеченскую войну, попал в плен и в определенное время оказался виноватым в гибели некоторых своих сослуживцев. У него травма головы от разрыва гранаты. Самое сложное было собрать из этого героя человека, который нормально живет в социуме. Хочется, чтобы осталось загадкой, придумывает ли он себе эту жизнь или нет. Также в процессе съемок мы экспериментировали, искали, что лучше сделать здесь и сейчас. Это больше похоже на театральную работу. Действительно сложно было научиться играть состояние за 10 секунд перед приступом эпилепсии. Я изучал материал, общался с практикующим нейрохирургом. Он мне рассказал, какие бывают симптомы, как накатывают и как успеть сгруппироваться для того, чтобы не получить травму. Мне кажется, этот персонаж заинтересует зрителей тем, что до самого конца будет непонятно герой он, или антигерой. Это останется определить самим телезрителям», – говорит актер.
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№ 2
Antea13 (Оренбург)   27.03.2024 - 12:54
Учитывая, что это и есть родной сериал НТВ, который он мариновал несколько лет на полках, то, конечно, сейчас они молодцы и деньги заработали продажей, и в эфир поставили интересный проект. Потом опять... читать далее>>
№ 1
Екатерина Тулупова (Москва)   27.03.2024 - 12:05
Интересный сериал, хорошо, что популярные интернет-проекты появляются на телеэкранах, Так их сможет увидеть еще больше зрителей) читать далее>>
Всего сообщений: 2
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