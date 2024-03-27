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Руслан Бальтцер закончил съемки мелодрамы «Седьмое небо»

27 марта
2024 год

Новости кино >>
27 марта 2024

Завершились съемки четырехсерийной мелодрамы Руслана Бальтцера «Седьмое небо». Главные роли в мини-сериале исполнили Татьяна Маляревская и Дмитрий Кулаченко, уточняет пресс-служба телеканала «Dомашний».

«Моя героиня проходит много трансформаций, проживает целую жизнь: падает духом, встает и меняется. Надеюсь, мне удалось передать это в полной мере. В проект вложено много сил и любви. Возникало ощущение, что мы знакомы с командой лет десять. Я очень рада, что снялась в этом проекте, и хочется этими эмоциями поделиться со зрителем», — рассказала Татьяна Маляревская.

Руслан Бальтцер закончил съемки мелодрамы «Седьмое небо»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

По сюжету на первый взгляд у Полины и Сергея все хорошо – престижная работа, умница-дочь, четырнадцать лет брака. Вот только супруги перестали понимать друг друга. Сергей целыми днями пропадает на работе, а Полине надоела роль домохозяйки-невидимки. По совету подруги они отправляются к психологу, который предлагает неожиданный эксперимент: две недели без обручальных колец, две недели абсолютной свободы. Запирая кольца на замок, чтобы сохранить семейное счастье, Полина даже не подозревает, как же быстро оно оборвется. Одно неловкое движение, одно падение на горнолыжном склоне… Сергей оказывается в больнице с серьезной травмой головы, которая привела к частичной потере памяти. Последнее яркое воспоминание, которое у него сохранилось – выпускной вечер, и он с одноклассницей, в которую влюблен. Полина пытается вернуть воспоминания мужу, но все ен попытки не убеждают Сергея и раскрывают страшную правду, которая приводит к еще большим страданиям.

«Это моя первая положительная роль, обычно я играю негодяев, которые, кстати, хорошо получаются. В этом проекте режиссер-постановщик Руслан Бальтцер дал мне возможность попробовать себя в другом амплуа. Мой герой Сергей получился мужественным человеком с манерами мальчишки-хулигана», — поведал о своем персонаже Дмитрий Кулаченко.
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