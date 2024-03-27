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Мадс Миккельсен ради титула покоряет новые земли в трейлере «Меча короля»

27 марта
2024 год

Новости кино >>
27 марта 2024

Опубликованы трейлер и постер эпической драмы Николая Арселя «Меч короля» с Мадсом Миккельсеном, которую кинокомпания «Пионер» выпустит в российский прокат 18 апреля.



Фильм снят по мотивам романа датской писательницы Иды Йессен «Капитан и Энн Барбара», опубликованного в 2020 году. Зрителей ожидает захватывающий эпос, рассказывающий историю о человеке со стальной волей, незаконнорожденном сыне дворянина, который готов положить собственную жизнь на то, чтобы получить долгожданный королевский титул и восстановить справедливость. Он отправляется в суровые и далекие земли, где сталкивается с бесконечной жестокостью местных нравов. Критики уже успели окрестить фильм новым «Храбрым сердцем» и «Гладиатором».

Компанию Миккельсену в картине составила Аманда Коллин, сыгравшая главную роль в сериале Ридли Скотта «Воспитанные волками». Николай Арсель известен, прежде всего, как сценарист экранизации «Девушки с татуировкой дракона» и режиссер «Королевского романа».

Мадс Миккельсен ради титула покоряет новые земли в трейлере «Меча короля»
фото: пресс-служба кинокомпании «Пионер»

По словам Арселя, это самый личный его «фильм на сегодняшний день, снятый после события, которое полностью изменило мою жизнь – я стал отцом. Мои предыдущие работы рассказывают о человеке, одержимом своей целью, обладающем страстной преданностью созданию искусства... но не более того. "Меч короля" отражает мои новые экзистенциальные поиски: вдохновившись блестящим романом Иды Йессен, я хотел рассказать большую, эпическую историю о том, как наши амбиции и желания неизбежно потерпят крах, если они – это все, что у нас есть. Жизнь – это хаос, болезненный и уродливый, прекрасный и экстраординарный, и часто мы беспомощны контролировать его. Как говорится, "мы строим планы, а Бог смеется"».

Мировая премьера «Меча короля» состоялась на Венецианском кинофестивале, где фильм был номинирован на «Золотого льва». Картину отметили призами Европейской киноакадемии за мужскую роль, операторскую работу, дизайн костюмов и выдвинули в шорт-лист премии «Оскар» как лучший международный фильм. Российская премьера состоится в кинотеатре «Художественный» 9 апреля, билеты можно приобрести здесь.
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Мадс Миккельсен ради титула покоряет новые земли в трейлере «Меча короля» фотографии
Мадс Миккельсен ради титула покоряет новые земли в трейлере «Меча короля» фотографии
Мадс Миккельсен ради титула покоряет новые земли в трейлере «Меча короля» фотографии
Мадс Миккельсен ради титула покоряет новые земли в трейлере «Меча короля» фотографии
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