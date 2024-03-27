Леонид Бичевин сыграл в криминальной семейной саге «Расплата»

Завершено производство восьмисерийной остросюжетной криминальной семейной саги «Расплата» с Леонидом Бичевиным в главной роли. Ранее сериал, снятый РЕН ТВ и компанией «АВК продакшн», носил рабочее название «Юматов». Телевизионную премьеру следует ожидать на РЕН ТВ, а онлайн-премьеру – на Wink.ru, уточняет пресс-служба канала.
фото: пресс-служба телеканала РЕН ТВ
«Мы предложили Леониду Бичевину примерить непривычное амплуа. Зрителю знакомы лирические герои в его исполнении, а тут ему предстояло сыграть кардинально другого персонажа, ближе к герою боевика. На мой взгляд, ему прекрасно удалось это сделать, – утверждает режиссер Артем Мазунов. — Главный герой управляет делами банка своего дяди и волею судеб оказывается втянут в криминальные разборки. От этого страдает и он сам, и близкие ему люди. В сериале мы показываем весь жизненный путь главного героя, чтобы зритель мог понять, что не него повлияло, почему он стал таким в настоящем. Процесс обретения им семьи, осознания своего прошлого – основная драматическая линия сериала, которая через флешбэки разворачивается на фоне насыщенного интригой и экшном сюжета».
Бичевин воплотил образ Александра Юматова, которого можно назвать успешным «решалой». Помимо решения непубличных трудностей публичных персон, он должен разбираться и в проблемах своей полукриминальной семьи.
фото: пресс-служба телеканала РЕН ТВ
«Юматов – человек несовременный, он словно потерялся по времени. Он застрял между мирами, между днем сегодняшним с его реалиями и «лихими» 90-ми. Мой герой мог бы совершенно иначе реализоваться в жизни, стать прекрасным пианистом или успешным юристом. Но он не может выбраться из сценария, который был задан для него историей его семьи, его прошлым. Он хотел бы быть хорошим парнем, помогать людям бороться против несовершенства и несправедливости. Но закон он использует по своему усмотрению, играет по правилам, которые навязывает ему мир. Злодей он или герой, какое будущее его ждет – наверное – основная интрига нашего проекта», — говорит Леонид Бичевин.
Одной из главных сюжетных линий сериала является конфликт между Александром и его матерью. События развиваются в нескольких временных линиях, что позволяет увидеть истоки и конфликтов, и тайны семьи Юматовых – матери главного героя Аллы (Джульетта Геринг), его дяди-бизнесмена Ивана Юматова (Анатолий Кот) и двоюродного брата Павла (Шамиль Мухамедов). Главный антагонист – главарь банды Гога-Людоед (Сергей Юшкевич), история взаимоотношений семьи героя с которым тянется из прошлого.
фото: пресс-служба телеканала РЕН ТВ
По словам продюсера Елены Котуновой, «мать – очень серьезный персонаж: с криминальным прошлым, с большой трагедией, наложившей отпечаток на всю ее дальнейшую жизнь. Она одержима местью и пытается сделать сына своим единомышленником. Молодой Юматов не видит себя на этом пути, он пытается строить свою собственную жизнь, но вынужден постоянно балансировать между криминальным миром своей семьи и миром «нормальных» людей. Он действует на грани, но старается сохранить свои принципы и руководствуется благородными целями. Это харизматичный, сложный герой. Мы довольно долго проводили кастинг, но остановили свой выбор на Леониде Бичевине, который продемонстрировал огромный актерский диапазон, который был необходим в нашем проекте. Мы хотели посмотреть на взаимоотношения в криминальном мире с позиции семейных отношений. И кто бы ни были наши герои, они прежде всего люди, которые страдают и любят своих родных. Но когда ставки высоки, им приходится делать выбор. Буквально: жизнь или смерть, месть или перемирие. Какова цена этого выбора? Можно ли выйти из криминальной системы взаимоотношений нормальным человеком с чистыми руками? На что мы все готовы ради своих близких? Мы исследуем в нашем сериале человеческие натуры и вместе с героями ищем ответы».
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