Этих бременских музыкантов боялась вся округа: первый трейлер аниме-сериала «Гримм»

Анонсированный
в прошедшие выходные аниме-сериал «Гримм
», вдохновленный сказками знаменитых братьев
, выйдет на Netflix
17 апреля и будет состоять из шести эпизодов. Студия Wit
(«Невеста чародея
», «Рейтинг короля
», «Великий притворщик
») демонстрирует первый трейлер и обещает мрачное прочтение известных всем с детства произведений. У нас можете посмотреть его с русскими субтитрами.
В начале XIX века исследователи фольклора Якоб и Вильгельм Гримм собирают народные предания. В воображении их младшей сестры Шарлотты всемирно известные сказки предстают не только захватывающими, но и страшными, а порой — даже жестокими. Красная Шапочка представляется ей зловещей, Золушка — кровавой дамой эпохи Мэйдзи, а музыканты из Бремена — охотниками за удачей в мире победившего стимпанка
.
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Волчица и семеро ребят в японской сказке «Одинокий замок в Зазеркалье»
Главных героев озвучивают:
Шарлотта — Мисато Фукуэн
(Веналита
из «Становясь волшебницей
», Мимихимэ
из «Иллюзии рая
»).
Якоб — Тацухиса Судзуки
(Сома Огата из «Нашей семидневной войны
», Ева
из «Ниер: Автомата — Версия 1.1а
»).
Вильгельм — Кэндзи Нодзима
(Эдуардо Гевара
из «Баки Ханмы
», Ясака из «Тетради дружбы Нацумэ
»).
Адаптирует классическую антологию сценаристка Митико Ёкотэ
(«Ковбой Бибоп
», «Песнь ночных сов
»), за дизайн персонажей отвечает выдающийся коллектив женщин-мангак CLAMP
(«Триплексоголик
», «Чобиты
»), композитор — Акира Миягава
(«2199: Космический крейсер Ямато
», «Ветер Эмили
»), а вот постановщик у каждого эпизода разный:
«Золушка
» — Ёко Канамори
(«Почувствуй ветер
», «Время пыток, принцесса!
»).
«Красная Шапочка
» — Ясухиро Акамацу
(«Военная хроника маленькой девочки
», «Атака титанов
»).
«Гензель и Гретель
» — Дзюнъитиро Хасигути
(«Инуясики
», «Мегалобокс
»).
«Эльфы и башмачник
» — Юми Камакура
(«Гаргантия на просторах зелёной планеты
», «Работа!!
»).
«Бременские музыканты
» — Масато Такэути
(«Плавучий дом
», «Больше чем пара, меньше чем любовники
»).
«Гамельнский крысолов
» — Синтаро Накадзава
(«Сквозь бальный зал
», «Волейбол!!
»).
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