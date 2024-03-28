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Этих бременских музыкантов боялась вся округа: первый трейлер аниме-сериала «Гримм»

28 марта
2024 год

Новости кино >>
28 марта 2024
Анонсированный в прошедшие выходные аниме-сериал «Гримм», вдохновленный сказками знаменитых братьев, выйдет на Netflix 17 апреля и будет состоять из шести эпизодов. Студия WitНевеста чародея», «Рейтинг короля», «Великий притворщик») демонстрирует первый трейлер и обещает мрачное прочтение известных всем с детства произведений. У нас можете посмотреть его с русскими субтитрами.


В начале XIX века исследователи фольклора Якоб и Вильгельм Гримм собирают народные предания. В воображении их младшей сестры Шарлотты всемирно известные сказки предстают не только захватывающими, но и страшными, а порой — даже жестокими. Красная Шапочка представляется ей зловещей, Золушка — кровавой дамой эпохи Мэйдзи, а музыканты из Бремена — охотниками за удачей в мире победившего стимпанка.

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Главных героев озвучивают:

Шарлотта — Мисато Фукуэн (Веналита из «Становясь волшебницей», Мимихимэ из «Иллюзии рая»).
Якоб — Тацухиса Судзуки (Сома Огата из «Нашей семидневной войны», Ева из «Ниер: Автомата — Версия 1.1а»).
Вильгельм — Кэндзи Нодзима (Эдуардо Гевара из «Баки Ханмы», Ясака из «Тетради дружбы Нацумэ»).

Этих бременских музыкантов боялась вся округа: первый трейлер аниме-сериала «Гримм»

Адаптирует классическую антологию сценаристка Митико ЁкотэКовбой Бибоп», «Песнь ночных сов»), за дизайн персонажей отвечает выдающийся коллектив женщин-мангак CLAMPТриплексоголик», «Чобиты»), композитор — Акира Миягава2199: Космический крейсер Ямато», «Ветер Эмили»), а вот постановщик у каждого эпизода разный:

«Золушка» — Ёко КанамориПочувствуй ветер», «Время пыток, принцесса!»).

«Красная Шапочка» — Ясухиро АкамацуВоенная хроника маленькой девочки», «Атака титанов»).

«Гензель и Гретель» — Дзюнъитиро ХасигутиИнуясики», «Мегалобокс»).

«Эльфы и башмачник» — Юми КамакураГаргантия на просторах зелёной планеты», «Работа!!»).

«Бременские музыканты» — Масато ТакэутиПлавучий дом», «Больше чем пара, меньше чем любовники»).

«Гамельнский крысолов» — Синтаро НакадзаваСквозь бальный зал», «Волейбол!!»).

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Этих бременских музыкантов боялась вся округа: первый трейлер аниме-сериала «Гримм» фотографии
Этих бременских музыкантов боялась вся округа: первый трейлер аниме-сериала «Гримм» фотографии
Этих бременских музыкантов боялась вся округа: первый трейлер аниме-сериала «Гримм» фотографии
Этих бременских музыкантов боялась вся округа: первый трейлер аниме-сериала «Гримм» фотографии
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