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Валерия Бурдужа, Александр Конев и Андрей Карх пройдут «По ступеням любви»

28 марта
2024 год

Новости кино >>
28 марта 2024
На «Dомашнем» завершились съемки мелодрамы «По ступеням любви». Главные роли исполнили Валерия Бурдужа, Александр Конев и Андрей Карх, уточняет пресс-служба телеканала.

Валерия Бурдужа, Александр Конев и Андрей Карх пройдут «По ступеням любви»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

По сюжету после предательства мужа Ольга подает на развод и уезжает в родной город к матери и сестре Маше. В Кувшинске Ольга знакомится с Олегом —полицейским, который занимается поисками серийного маньяка. Между молодыми людьми возникают чувства, но в город приезжает муж Ольги с попытками вернуть ее. Ольга понимает, что он не остановится и обращается к Олегу – он обещает помочь, а на следующий день мужа Ольги находят убитым. Все указывает на то, что преступление совершил Олег. Он попадает за решетку, но Ольга решает бороться за его свободу и ищет свидетелей. К ней обращается частный сыщик Сергей и решает изучить дело. Сергей доказывает виновность Олега, но вскоре Ольга находит несостыковку в его доказательствах. Она в одиночку продолжает расследование и выясняет, что Сергей – не тот, за кого себя выдает.

«Моя героиня Ольга считала своим долгом добиться правды. Конечно, у нее были чувства к доброму, честному и открытому Олегу, который ни за что не сделал бы то, в чем его подозревают. Но в основе ее рвения — упертость и желание справедливости, чего бы ей этого ни стоило», — рассказывает Валерия Бурдужа.

Режиссером-постановщиком проекта выступила Жанна Коханова, оператором стал Виктор Гончар. В четырехсерийной мелодраме также сыграли Валерия Мельник, Андрей Сенькин, Сергей Белякович, Светлана Никифорова, Андрей Милюхин, Людмила Баталова и другие.
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Валерия Бурдужа, Александр Конев и Андрей Карх пройдут «По ступеням любви» фотографии
Валерия Бурдужа, Александр Конев и Андрей Карх пройдут «По ступеням любви» фотографии
Валерия Бурдужа, Александр Конев и Андрей Карх пройдут «По ступеням любви» фотографии
Валерия Бурдужа, Александр Конев и Андрей Карх пройдут «По ступеням любви» фотографии
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