Опубликован шорт-лист проектов, прошедших отбор в кинолабораторию «Профессия — продюсер»

Завершился отбор в кинолабораторию «Профессия — продюсер», запущенную Ассоциацией женщин-кинопродюсеров WRAP, Агентством креативных индустрий (АКИ) и «ГЭС-2 Кино». Эксперты отобрали в шорт-лист 15 проектов, список которых доступен на сайте АКИ. Обучение стартует уже 1 апреля.
фото: Ассоциация женщин-кинопродюсеров WRAP
Кинолаборатория создана для продюсеров, которые уже развивают свой проект игрового полнометражного фильма. Задача лаборатории — создать готовые к производству художественные картины. В течение 10 месяцев команды будут встречаться с кураторами, посещать онлайн-лекции и выполнять домашние задания, а также изучать три офлайн-модуля в Доме культуры «ГЭС-2». Результатом программы станут проекты фильмов, готовые к поиску финансирования и съемкам.
В шорт-лист попали следующие работы: «Счастье Суюмчи», «Джентльмен неудачи», «Худшее во мне», «Рогатая луна», «Ставка на аутсайдера», «Несезон», «Алеша и волшебная жемчужина», «Пистолет», «Мой Дельтаплан», «Синее-синее солнце», «Больше, чем игра», «Белый сокол», «КУРЕХИН. КАПИТАН ХАОС», «Экспресс Галактика» и «Втяни живот!».
В завершение лаборатории пройдет питчинг, в рамках которого экспертами выступят продюсеры, режиссеры, дистрибьюторы и руководители онлайн-кинотеатров. Участники встретятся с ними лично для презентации проектов.
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