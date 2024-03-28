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Опубликован шорт-лист проектов, прошедших отбор в кинолабораторию «Профессия — продюсер»

28 марта
2024 год

Новости кино >>
28 марта 2024
Завершился отбор в кинолабораторию «Профессия — продюсер», запущенную Ассоциацией женщин-кинопродюсеров WRAP, Агентством креативных индустрий (АКИ) и «ГЭС-2 Кино». Эксперты отобрали в шорт-лист 15 проектов, список которых доступен на сайте АКИ. Обучение стартует уже 1 апреля.

Опубликован шорт-лист проектов, прошедших отбор в кинолабораторию «Профессия — продюсер»
фото: Ассоциация женщин-кинопродюсеров WRAP

Кинолаборатория создана для продюсеров, которые уже развивают свой проект игрового полнометражного фильма. Задача лаборатории — создать готовые к производству художественные картины. В течение 10 месяцев команды будут встречаться с кураторами, посещать онлайн-лекции и выполнять домашние задания, а также изучать три офлайн-модуля в Доме культуры «ГЭС-2». Результатом программы станут проекты фильмов, готовые к поиску финансирования и съемкам.

В шорт-лист попали следующие работы: «Счастье Суюмчи», «Джентльмен неудачи», «Худшее во мне», «Рогатая луна», «Ставка на аутсайдера», «Несезон», «Алеша и волшебная жемчужина», «Пистолет», «Мой Дельтаплан», «Синее-синее солнце», «Больше, чем игра», «Белый сокол», «КУРЕХИН. КАПИТАН ХАОС», «Экспресс Галактика» и «Втяни живот!».

Первый модуль «Девелопмент» даст участникам базовые знания о юридических и психологических аспектах разработки сценария и формирования команды. Среди преподавателей первого модуля: сценаристы Екатерина Мавроматис, Мария Огнева, Александр Родионов, продюсеры Игорь Толстунов, Андрей Апостолов, Наталия Клибанова, Анастасия Акопян, Алевтина Николаева-Чинарова, Десислава Медкова, автор подкаста «Познай самого себя» Анна Иванникова, юрист и продюсер Мария Бородянская, режиссер Евгений Григорьев, а также учредители Ассоциации женщин-кинопродюсеров WRAP Катерина Михайлова, Анна Шалашина, Тамара Богданова и Екатерина Голубева-Польди. 3 апреля в рамках кинолаборатории также пройдет мастер-класс Пауло Бранку – всемирно известного португальского продюсера.

Опубликован шорт-лист проектов, прошедших отбор в кинолабораторию «Профессия — продюсер»
фото: Ассоциация женщин-кинопродюсеров WRAP

Второй модуль «Производство» посвящен кинопроизводству. Особое внимание будет уделено развитию лидерских качеств продюсеров и режиссеров. Третий модуль «Постпродакшен и выпуск фильма» расскажет о монтажно-тонировочном периоде и формировании фестивальной и маркетинговой стратегий выпуска картины, разработанных во время кинолаборатории. Экспертами, спикерами и преподавателями остальных модулей выступят опытные представители российской киноиндустрии, в том числе: продюсеры Оксана Барковская, Екатерина Филиппова, Лика Бланк, Георгий Шабанов, Сабина Еремеева, Ольга Ерофеева-Муравьева, Юлия Мишкинене, Егор Одинцов, Жан Просянов, Светлана Сонина; режиссеры Иван И. Твердовский, Владимир Фенченко, Клим Шипенко; киноведы и программные директора Ситора Алиева, Сусанна Альперина, Егор Москвитин и многие другие.

В завершение лаборатории пройдет питчинг, в рамках которого экспертами выступят продюсеры, режиссеры, дистрибьюторы и руководители онлайн-кинотеатров. Участники встретятся с ними лично для презентации проектов.
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обсуждение >>
№ 1
Юля Наумова   28.03.2024 - 16:32
Нечто мощное намечается. Особенно порадовал второй модуль, который будет посвящен развитию лидерских качеств. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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