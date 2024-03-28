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Керем Бюрсин станет турецким «Холопом»

28 марта
2024 год

Новости кино >>
28 марта 2024
Звезда турецкого кинематографа Керем Бюрсин, известный по роли Серкана Болата в сериале «Постучись в мою дверь», сыграет в адаптации самой кассовой российской комедии «Холоп». Съемки стартуют в Турции уже летом. Об этом сообщает кинокомпания «Централ Партнершип», которая выступает дистрибьютором отечественной ленты.

Керем Бюрсин станет турецким «Холопом»
фото: imdb.com

Турецкая версия фильма сохранит концепцию о перевоспитании мажора. Сюжет развернется вокруг главного героя по имени Мете (Бюрсин), избалованного наследника из Стамбула, который попадает в османский город XVI века. Старт съемок запланирован на июнь, османский город воссоздадут в знаковых локациях сериалов «Великолепный век» и «Воскресший Эртугрул». Режиссерское кресло занял Онур Унул, один из самых известных режиссеров Турции. Производством картины займется турецкая кинокомпания Kunay Film совместно с российской студией Yellow, Black and White.

«Появление новых адаптаций нашего фильма — высокая оценка со стороны зарубежных коллег. Я рад, что «Холоп» продолжает путешествовать по миру!», — говорит режиссер фильмов «Холоп» и «Холоп 2» Клим Шипенко.

Фильмы «Холоп» и «Холоп 2» в России стали кассовыми хитами и в совокупности собрали более 6,9 млрд рублей и 21 млн зрителей. Производством комедий занимались студии Yellow, Black and White, онлайн-кинотеатр START, MEM Cinema Production, при участии телеканала «Россия», кинокомпании «Централ Партнершип» и при поддержке Фонда кино.

«Мы ожидаем, что в Турции "Холоп" тоже станет народным хитом и полюбится зрителю. Сценарий нашей версии претерпел ряд изменений, у нас другая историческая эпоха, морские сцены, пираты и самое главное — шикарный каст из турецких звезд во главе с Керемом Бюрсином. Мы также надеемся, что турецкая версия фильма найдет своего зрителя и в России», — добавляет генеральный продюсер Kunay Film Карина Миа Сатлыкова.

По словам продюсера Yellow, Black and White Жанны Шахшаевой, права на ремейк проданы более чем в десять стран мира, и уже созданы монгольские и французские версии российской комедии.
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№ 2
Дмитрий А. Мишин   28.03.2024 - 18:44
ну а что, наши берут их сюжеты и снимают свое кино, турки пошли той же дорогой. и так долго думали))) читать далее>>
№ 1
babydylnova   28.03.2024 - 17:59
Почему-то уверена, что их версия будет гораздо интересней и масштабней. Надеюсь, получится круто. Сама задумка хорошая, просто воплощение немного подвело. читать далее>>
Всего сообщений: 2
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