Керем Бюрсин станет турецким «Холопом»

Звезда турецкого кинематографа Керем Бюрсин, известный по роли Серкана Болата в сериале «Постучись в мою дверь», сыграет в адаптации самой кассовой российской комедии «Холоп». Съемки стартуют в Турции уже летом. Об этом сообщает кинокомпания «Централ Партнершип», которая выступает дистрибьютором отечественной ленты.
фото: imdb.com
Турецкая версия фильма сохранит концепцию о перевоспитании мажора. Сюжет развернется вокруг главного героя по имени Мете (Бюрсин), избалованного наследника из Стамбула, который попадает в османский город XVI века. Старт съемок запланирован на июнь, османский город воссоздадут в знаковых локациях сериалов «Великолепный век» и «Воскресший Эртугрул». Режиссерское кресло занял Онур Унул, один из самых известных режиссеров Турции. Производством картины займется турецкая кинокомпания Kunay Film совместно с российской студией Yellow, Black and White.
«Появление новых адаптаций нашего фильма — высокая оценка со стороны зарубежных коллег. Я рад, что «Холоп» продолжает путешествовать по миру!», — говорит режиссер фильмов «Холоп» и «Холоп 2» Клим Шипенко.
Фильмы «Холоп» и «Холоп 2» в России стали кассовыми хитами и в совокупности собрали более 6,9 млрд рублей и 21 млн зрителей. Производством комедий занимались студии Yellow, Black and White, онлайн-кинотеатр START, MEM Cinema Production, при участии телеканала «Россия», кинокомпании «Централ Партнершип» и при поддержке Фонда кино.
«Мы ожидаем, что в Турции "Холоп" тоже станет народным хитом и полюбится зрителю. Сценарий нашей версии претерпел ряд изменений, у нас другая историческая эпоха, морские сцены, пираты и самое главное — шикарный каст из турецких звезд во главе с Керемом Бюрсином. Мы также надеемся, что турецкая версия фильма найдет своего зрителя и в России», — добавляет генеральный продюсер Kunay Film Карина Миа Сатлыкова.
По словам продюсера Yellow, Black and White Жанны Шахшаевой, права на ремейк проданы более чем в десять стран мира, и уже созданы монгольские и французские версии российской комедии.
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