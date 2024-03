Керем Бюрсин станет турецким «Холопом»

фото: imdb.com

Звезда турецкого кинематографа Керем Бюрсин , известный по роли Серкана Болата в сериале « Постучись в мою дверь », сыграет в адаптации самой кассовой российской комедии « Холоп ». Съемки стартуют в Турции уже летом. Об этом сообщает кинокомпания «Централ Партнершип», которая выступает дистрибьютором отечественной ленты.Турецкая версия фильма сохранит концепцию о перевоспитании мажора. Сюжет развернется вокруг главного героя по имени Мете (Бюрсин), избалованного наследника из Стамбула, который попадает в османский город XVI века. Старт съемок запланирован на июнь, османский город воссоздадут в знаковых локациях сериалов « Великолепный век » и « Воскресший Эртугрул ». Режиссерское кресло занял, один из самых известных режиссеров Турции. Производством картины займется турецкая кинокомпания Kunay Film совместно с российской студией Yellow, Black and White.», — говорит режиссер фильмов «Холоп» и « Холоп 2 Фильмы «Холоп» и «Холоп 2» в России стали кассовыми хитами и в совокупности собрали более 6,9 млрд рублей и 21 млн зрителей. Производством комедий занимались студии Yellow, Black and White, онлайн-кинотеатр START, MEM Cinema Production, при участии телеканала «Россия», кинокомпании «Централ Партнершип» и при поддержке Фонда кино.», — добавляет генеральный продюсер Kunay FilmПо словам продюсера Yellow, Black and White, права на ремейк проданы более чем в десять стран мира, и уже созданы монгольские и французские версии российской комедии.