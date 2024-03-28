Марина Александрова начнет борьбу с эпидемией 4 апреля

Все серии новой драмы «Точка ноль» с Мариной Александровой в главной роли выйдут на Иви 4 апреля. Позднее телепремьера состоится на НТВ. Об этом сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра.
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Иви
Опытный вирусолог Аня Маркова бросает личную и профессиональную жизнь в Москве и переезжает работать в научно-исследовательский центр в Новосибирске. Она явно пытается сбежать от какой-то личной боли, но на новом месте судьба подбрасывает героине ещё одно испытание — на месте незаконной свалки крупного мясокомбината в отдаленной деревне фиксируется вспышка неизвестного заболевания. Желая реабилитироваться за ошибки прошлого, Аня решает самостоятельно проверить деревню. Однако местные жители, не доверяя современным методам лечения и не осознавая всей опасности, настроены к вирусологу враждебно. В деревне разгорается чума нового типа, грозящая перекинуться на миллионный город.
«Мне кажется, что мы все живем в сложное время в эмоциональном плане, поэтому есть где черпать "вдохновение", а как его трансформировать в героиню – это уже и есть профессия! Моя Анна – человек, который не рвется в герои, но становится им по воле обстоятельств, потому что лишена внутреннего безразличия к своей работе и людям, которые оказываются рядом. Это история про каждого из нас, тех, кто оказался в эпицентре эпидемии и за ее пределами», — говорит Марина Александрова.
Автором сценария выступил Кирилл Притула, режиссером-постановщиком — Сергей Пикалов. Производством сериала занимался онлайн-кинотеатр Иви и продюсерская компания Team Films при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Иви
«Логичный вопрос: зачем после всего, что мы пережили четыре года назад, сегодня снимать про эпидемию? И я как врач, имея медицинское образование и отработав определенное количество лет реаниматологом, устал бороться с необразованностью. Мы сняли историю, чтобы зритель, посмотрев сериал, возможно, узнал какие-то простые вещи, которые помогут ему сохранить здоровье. Задуматься над правильными вещами. Ну и плюс у нас очень крутая героиня, научная база, детектив и пример доблестной и героической работы российских эпидемиологов и врачей», — подчеркивает продюсер Теймур Джафаров.
обсуждение >>