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Марина Александрова начнет борьбу с эпидемией 4 апреля

28 марта
2024 год

Новости кино >>
28 марта 2024
Все серии новой драмы «Точка ноль» с Мариной Александровой в главной роли выйдут на Иви 4 апреля. Позднее телепремьера состоится на НТВ. Об этом сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра.

Марина Александрова начнет борьбу с эпидемией 4 апреля
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Иви

Опытный вирусолог Аня Маркова бросает личную и профессиональную жизнь в Москве и переезжает работать в научно-исследовательский центр в Новосибирске. Она явно пытается сбежать от какой-то личной боли, но на новом месте судьба подбрасывает героине ещё одно испытание — на месте незаконной свалки крупного мясокомбината в отдаленной деревне фиксируется вспышка неизвестного заболевания. Желая реабилитироваться за ошибки прошлого, Аня решает самостоятельно проверить деревню. Однако местные жители, не доверяя современным методам лечения и не осознавая всей опасности, настроены к вирусологу враждебно. В деревне разгорается чума нового типа, грозящая перекинуться на миллионный город.

«Мне кажется, что мы все живем в сложное время в эмоциональном плане, поэтому есть где черпать "вдохновение", а как его трансформировать в героиню – это уже и есть профессия! Моя Анна – человек, который не рвется в герои, но становится им по воле обстоятельств, потому что лишена внутреннего безразличия к своей работе и людям, которые оказываются рядом. Это история про каждого из нас, тех, кто оказался в эпицентре эпидемии и за ее пределами», — говорит Марина Александрова.

Автором сценария выступил Кирилл Притула, режиссером-постановщиком — Сергей Пикалов. Производством сериала занимался онлайн-кинотеатр Иви и продюсерская компания Team Films при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).

Марина Александрова начнет борьбу с эпидемией 4 апреля
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Иви

«Логичный вопрос: зачем после всего, что мы пережили четыре года назад, сегодня снимать про эпидемию? И я как врач, имея медицинское образование и отработав определенное количество лет реаниматологом, устал бороться с необразованностью. Мы сняли историю, чтобы зритель, посмотрев сериал, возможно, узнал какие-то простые вещи, которые помогут ему сохранить здоровье. Задуматься над правильными вещами. Ну и плюс у нас очень крутая героиня, научная база, детектив и пример доблестной и героической работы российских эпидемиологов и врачей», — подчеркивает продюсер Теймур Джафаров.

В сериале также снялись Сергей Марин, Сергей Маховиков, Наталья Рогожкина, Максим Емельянов, Мария Рыщенкова, Евгений Мундум, Константин Белошапка и другие.
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№ 1
Дмитрий А. Мишин   28.03.2024 - 18:43
Для ИВИ обычное кинцо, для НТВ настоящий рывок вперед. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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