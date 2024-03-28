«Сестры» сядут за руль 2 апреля

Продолжение комедийного сериала «Сестры» выйдет в онлайн-кинотеатре START 2 апреля. В третьем сезоне главные героини в исполнении Анны Котовой, Ангелины Стречиной и Лины Миримской на старой «копейке» отправятся в путешествие, которое обернется неожиданными приключениями и нелепыми ситуациями и привнесет в сериал элементы роуд-муви, уточняет пресс-служба видеосервиса.
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра START
В продолжении проекта героини будут держаться вместе, а не только решать личные проблемы. Оля (Лина Миримская) поймает звездную болезнь из-за новых и очень неожиданных отношений, Ира (Ангелина Стречина) примерит на себя образ роковой женщины, а Маша (Анна Котова) станет настоящей преступницей. Без приключений также не обойдется: в финале сезона сестры и их мачеха Лена (Янина Студилина) отправятся в путешествие на «жигулях», а будущее их автосалона окажется под угрозой.
«В третьем сезоне вас ждут неожиданные сюжетные повороты и даже в некотором роде смена жанра. Во время съемок у всех нас было ощущение, ка будто это отдельное кино внутри сериала. Моя героиня Маша обнаружит себя в непривычном для нее статусе и столкнется один на один со своими чувствами, что не пройдет для нее бесследно. В новых сериях есть дух свободы, и мы наблюдаем возвращение каждой из сестер к своей истинной сути. Посмотрим, к чему это приведет, но это точно будет увлекательно», — рассказывает Анна Котова.
«Сестры» — это история трех девушек, которые вместе вынуждены управлять автосервисом, доставшимся им в наследство после смерти отца. На протяжении первого сезона учительница Ольга, парикмахер Маша и карьеристка Ира разрешали накопившиеся за годы противоречия, попутно управляя коллективом автосервиса из сорока консервативных мужчин. Во втором сезоне девушки погрузились в личную жизнь: Маша после расставания с мужем нашла новую любовь, Оля окончательно запуталась в чувствах и, кажется, решила сделать выбор в пользу себя, а Ира помирилась с мачехой Леной и получила внезапную весточку от человека, которого не ожидала больше увидеть.
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра START
«Третий сезон стал для меня любимым. Сценаристы подарили моей героине самую неожиданную комедийную любовную линию из возможных (но это только на первый взгляд). Честно скажу, когда я в первый раз прочитала сценарий — я была в шоке, буквально не верила глазам. Я думала, что такой роман невозможен в принципе, но создатели сериала смогли удивить даже меня. Мы с девочками стали отличной командой, практически семьей, прямо как на экране. А перед родными людьми не нужно притворяться, поэтому зритель увидит Лену такой честной и откровенной, какой не видел никогда», — добавляет Янина Студилина.
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