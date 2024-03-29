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Политический триллер «Спойлер» с Максимом Матвеевым, Алексеем Гуськовым и Светланой Ходченковой получил дату премьеры

29 марта
2024 год

Новости кино >>
29 марта 2024

Политический триллер о предвыборной гонке в несуществующем российском регионе «Спойлер» по сценарию Сергея Минаева выйдет 18 апреля на Кинопоиске. В сериале снялись Максим Матвеев, Олег Меньшиков, Светлана Ходченкова, Юлия Снигирь, Алексей Гуськов, Артем Михалков, Андрей Смоляков, Андрей Мерзликин и другие, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра.

Политический триллер «Спойлер» с Максимом Матвеевым, Алексеем Гуськовым и Светланой Ходченковой получил дату премьеры
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Кинопоиск

По сюжету на предстоящих выборах в несуществующей Куйбышевской области бизнесмен Андрей Оболенский (Максим Матвеев), с подачи ведущего политтехнолога страны (Светлана Ходченкова), становится кандидатом-спойлером действующего губернатора Корецкого (Алексей Гуськов). Задача спойлера — оттянуть голоса у основного конкурента Морозова (Артем Михалков) и сняться с выборов в пользу Корецкого. Но чем дальше заходит игра, тем больше Оболенский входит во вкус. Уже непонятно, кто и против кого играет, а главное — что у каждого на кону.

«Мы постарались написать историю самых сильных человеческих страстей — любви и власти. Каждый из наших героев, движимый этими двумя чувствами, разрушает всё на своем пути, сжигает себя дотла, чтобы в конце пути сделать выбор между победой и одиночеством», — говорит Сергей Минаев, который также выступает креативным продюсером сериала.

Режиссером проекта значится Дмитрий ТюринТриггер»), оператором — Владимир БаштаПо щучьему велению»), композитором стала Анна ДрубичМастер и Маргарита»). Соавтором сценария также заявлен Андрей Цибульский («Триггер»). Над созданием сериала работали «Медиаслово» и Плюс Студия: продюсеры Данила Шарапов, Петр Ануров, Ольга Филипук.

«За каждым кадром, каждой строкой сценария, каждой склейкой стоит огромная работа, масса эмоций и терпения. Шесть лет назад Сергей Минаев рассказал о своей задумке. И вот «Спойлер», наконец, увидят зрители. Хочу поблагодарить Ольгу Филипук, которая запустила проект для Кинопоиска и вплоть до сегодняшнего дня продолжает в него верить. Также хочу сказать спасибо всем, кто работал над проектом, всем, кто сделал его релиз возможным», — добавляет Данила Шарапов.

Политический триллер «Спойлер» с Максимом Матвеевым, Алексеем Гуськовым и Светланой Ходченковой получил дату премьеры
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Кинопоиск

Также в сериале появятся Артем Быстров, Анатолий Кот, Владимир Стеклов, Александра Урсуляк, Ася Громова и другие артисты. Всего в триллере будет 10 серий по 50 минут.
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фильмы
Мастер и МаргаритаПо щучьему велениюСпойлерТриггер

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Политический триллер «Спойлер» с Максимом Матвеевым, Алексеем Гуськовым и Светланой Ходченковой получил дату премьеры фотографии
Политический триллер «Спойлер» с Максимом Матвеевым, Алексеем Гуськовым и Светланой Ходченковой получил дату премьеры фотографии
Политический триллер «Спойлер» с Максимом Матвеевым, Алексеем Гуськовым и Светланой Ходченковой получил дату премьеры фотографии
Политический триллер «Спойлер» с Максимом Матвеевым, Алексеем Гуськовым и Светланой Ходченковой получил дату премьеры фотографии
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