Политический триллер «Спойлер» с Максимом Матвеевым, Алексеем Гуськовым и Светланой Ходченковой получил дату премьеры

По сюжету на предстоящих выборах в несуществующей Куйбышевской области бизнесмен Андрей Оболенский (Максим Матвеев), с подачи ведущего политтехнолога страны (Светлана Ходченкова), становится кандидатом-спойлером действующего губернатора Корецкого (Алексей Гуськов). Задача спойлера — оттянуть голоса у основного конкурента Морозова (Артем Михалков) и сняться с выборов в пользу Корецкого. Но чем дальше заходит игра, тем больше Оболенский входит во вкус. Уже непонятно, кто и против кого играет, а главное — что у каждого на кону.
«Мы постарались написать историю самых сильных человеческих страстей — любви и власти. Каждый из наших героев, движимый этими двумя чувствами, разрушает всё на своем пути, сжигает себя дотла, чтобы в конце пути сделать выбор между победой и одиночеством», — говорит Сергей Минаев, который также выступает креативным продюсером сериала.
«За каждым кадром, каждой строкой сценария, каждой склейкой стоит огромная работа, масса эмоций и терпения. Шесть лет назад Сергей Минаев рассказал о своей задумке. И вот «Спойлер», наконец, увидят зрители. Хочу поблагодарить Ольгу Филипук, которая запустила проект для Кинопоиска и вплоть до сегодняшнего дня продолжает в него верить. Также хочу сказать спасибо всем, кто работал над проектом, всем, кто сделал его релиз возможным», — добавляет Данила Шарапов.
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