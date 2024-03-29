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Бывший боксер Евгений Шириков начнет жизнь с нуля 11 апреля в спортивной драме «Панчер»

29 марта
2024 год

Новости кино >>
29 марта 2024
Драматический сериал «Панчер» о бывшем боксере, который помогает детям найти свой путь в жизни, выйдет в онлайн-кинотеатра PREMIER 11 апреля. Главную роль исполнит Евгений Шириков, сообщает пресс-служба сервиса.

Бывший боксер Евгений Шириков начнет жизнь с нуля 11 апреля в спортивной драме «Панчер»
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра PREMIER

Главный герой сериала – Виктор, чемпион мира по боксу и любимец болельщиков. По трагической случайности он становится виновником непреднамеренного убийства. В одно мгновенье вся жизнь и карьера национальной звезды рушится, и ему приходится ответить за содеянное. Отбыв наказание, Виктор пытается построить карьеру в подпольных боях, но и здесь никто не ждет от него успехов, слава уже давно ушла, и о его прошлых заслугах помнят только самые близкие люди. Однако Виктор не отчаивается и становится тренером пацанов из детдома. Помогая детям, бывший боксер начинает помогать себе – он пересматривает отношение к жизни и ценности и ищет способ самому стать лучше.

«"Панчер" – это мотивирующая спортивная драма, которая откликнется в сердце каждого зрителя. Это история о преодолении, искуплении, борьбе, предательстве и любви. Это актуальный сериал, в котором поднимается много насущных тем – проблемы отцов и детей, зависимость от социальных трендов, дети из детских домов, дети с аутизмом и многое другое. Но несмотря на такое обилие смыслов, главная мысль сериала проста: во что бы то ни стало всегда оставайтесь человеком», — говорит Евгений Шириков.

Производством сериала занимались «Кинокомпании 8 студия» и «Кинокомпании братьев Андреасян». В сериале также снялись Елизавета Моряк, Ян Цапник, Дмитрий Поднозов, Федор Федосеев, Виктория Бычкова, Марина Денисова и другие. Режиссером сериала выступил Евгений Татаров, который также написал сценарий вместе с Евгением Шириковым.

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Бывший боксер Евгений Шириков начнет жизнь с нуля 11 апреля в спортивной драме «Панчер» фотографии
Бывший боксер Евгений Шириков начнет жизнь с нуля 11 апреля в спортивной драме «Панчер» фотографии
Бывший боксер Евгений Шириков начнет жизнь с нуля 11 апреля в спортивной драме «Панчер» фотографии
Бывший боксер Евгений Шириков начнет жизнь с нуля 11 апреля в спортивной драме «Панчер» фотографии
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