Бывший боксер Евгений Шириков начнет жизнь с нуля 11 апреля в спортивной драме «Панчер»

Драматический сериал «Панчер» о бывшем боксере, который помогает детям найти свой путь в жизни, выйдет в онлайн-кинотеатра PREMIER 11 апреля. Главную роль исполнит Евгений Шириков, сообщает пресс-служба сервиса.
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра PREMIER
Главный герой сериала – Виктор, чемпион мира по боксу и любимец болельщиков. По трагической случайности он становится виновником непреднамеренного убийства. В одно мгновенье вся жизнь и карьера национальной звезды рушится, и ему приходится ответить за содеянное. Отбыв наказание, Виктор пытается построить карьеру в подпольных боях, но и здесь никто не ждет от него успехов, слава уже давно ушла, и о его прошлых заслугах помнят только самые близкие люди. Однако Виктор не отчаивается и становится тренером пацанов из детдома. Помогая детям, бывший боксер начинает помогать себе – он пересматривает отношение к жизни и ценности и ищет способ самому стать лучше.
«"Панчер" – это мотивирующая спортивная драма, которая откликнется в сердце каждого зрителя. Это история о преодолении, искуплении, борьбе, предательстве и любви. Это актуальный сериал, в котором поднимается много насущных тем – проблемы отцов и детей, зависимость от социальных трендов, дети из детских домов, дети с аутизмом и многое другое. Но несмотря на такое обилие смыслов, главная мысль сериала проста: во что бы то ни стало всегда оставайтесь человеком», — говорит Евгений Шириков.
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