Звезда «Ривердэйла» Мэделин Петш спасается от безумцев в кукольных масках в трейлере хоррора «Незнакомцы. Начало»

По сюжету Майя и Райан решили отметить пятую годовщину, не подозревая, что она может стать их последней. Путешествуя на своем пикапе через всю страну, они совершают вынужденную остановку в маленьком городе, где местные жители, даже дети, встречают их с большим интересом. Оставаться в этом странном месте пара не хочет, но вынуждена провести ночь в доме, куда вскоре нагрянут безумцы в кукольных масках.
«Незнакомцы. Начало» – это перезапуск известного хоррора «Незнакомцы» 2008 года с Лив Тайлер в главной роли, собравшего в мировом прокате более $80 млн. при бюджете $9 млн. Новая картина станет стартом большой франшизы. В настоящий момент уже идет работа над следующими двумя частями, при этом режиссером сиквела также выступит Ренни Харлин.
«Моя мама привила мне любовь к кино через мир Хичкока и других мастеров саспенса и ужасов. Мой прорыв в Голливуде произошел с успехом "Кошмара на улице Вязов 4". Я рад, что могу вернуться к своему любимому жанру с невероятно хорошо написанной трилогией», – отметил режиссер.
фото: компания Global Film
Продюсерами фильма выступили Аластер Берлинэм, Марк Кантон и Кортни Соломон. По их словам, они ставили перед собой цель не просто сделать ремейк «Незнакомцев», а рассказать более масштабную историю, которая при этом будет такой же мощной и пугающей как оригинал.
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