Полина Гагарина пишет свой первый роман в тизере спин-оффа «Бывших»

Дерзкая писательница и популярный коуч с миллионами подписчиков и таким же количеством проблем Елена Берн (или «тетя Лена» — в исполнении Полины Гагариной) появилась в третьем сезоне «Бывших» на пике успеха. Сериал «Красные линии», действие которого разворачивается на три года раньше, предложит зрителю погрузиться в жестокий и своенравный мир, где талантливая писательница вынуждена сражаться за свое творение, за правду, за себя, и пройти вместе с ней непростой путь трансформации из Лены Огурцовой в Елену Берн. В «Красных линиях» Лена Огурцова — пока еще скромная начинающая писательница из небольшого города, много лет пишущая свой первый роман, издание которого — ее единственный шанс на свободу. Она пытается вырваться из абьюзивных отношений с мужем, но, обретя надежду на новую жизнь, становится жертвой своего кумира.
Для роли Лены Полина Гагарина смело сменила привычный образ, решившись на новую прическу, более темный цвет волос и практически полное отсутствие макияжа. Для известной певицы, за плечами которой при этом красный диплом актерского факультета Школы-студии МХАТ, это первая главная роль в драматическом сериале. И ради «Красных линий» ей пришлось уместить в свой плотный осенний график почти 20 съемочных смен.
«Меня действительно очень захватил сценарий. Правда, я ожидала, что съемки будут чуть позже. Но они начались раньше, и это стало настоящим вызовом, потому что всю осень прошлого года я бесконечно “переключалась” с Елены Огурцовой на Полину Гагарину. Причем на Полину Гагарину в разных ипостасях. Все проекты, которые у меня могли быть, были осенью. Я вышла в график без выходных. Это было непросто», — вспоминает вспоминает Полина Гагарина.
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра START
Партнером Полины Гагариной по площадке стал Илья Любимов, так отзывающийся о главной героине: «Героиня Полины Гагариной сама по себе — тихий омут. Они с Михаилом притягиваются, потому что друг друга стоят. Это те люди, которые готовы идти по головам. И их обоих отличает жажда жизни. Это люди, которых носит ветер в поле, которые ни к чему не привязались к своему возрасту, не имеют никакого духовного якоря, но при этом ими движет высокая цель. Не материальная, нет. Тут и глубокая уязвленность, и тщеславие, и гордыня».
Финальный сезон «Бывших» вышел на START в 2021 году. Сериал посмотрели более 5 млн домохозяйств, не считая показов на телевидении (Первом и ТНТ) и других площадках. Полнометражный фильм «Бывшие. Happy end» принес более 180 миллионов рублей кассовых сборов.
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