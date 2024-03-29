Сэмюэль Беккет разрывает помолвку с дочерью Джеймса Джойса в отрывке из фильма «Гении»

Кино-Театр.Ру представляет вашему вниманию отрывок из фильма «Гении» Джеймса Марша, в котором молодой Сэмюэль Беккет (Фионн О’Ши) разрывает помолвку с дочерью Джеймса Джойса (Эйдан Гиллен). Роль Беккета в зрелом возрасте исполнил Гэбриел Бирн. Компания «Экспонента фильм» выпустит фильм в российский прокат 4 апреля.
По сюжету знакомство двух великих писателей Сэмюэля Беккета и Джеймса Джойса изменит жизни обоих. Два гения — два мира, удастся ли им сохранить дружбу или конфликт неизбежен?
На съемочной площадке в Будапеште Бирн дал интервью The Guardian и описал этот фильм как попытку открыть Беккета, как персонажа, о котором люди знают очень мало: «Он был человеком с чувством юмора, глубоко эмоциональным и большую часть своей жизни видел себя неудачником». Бирн уверен, что самоощущение Беккета резко контрастирует с всемирной известностью, которая пришла к нему благодаря Нобелевской премии. Несмотря на всю славу и мировое призвание, Сэмюэль Беккет остался человеком, «который доживал свою жизнь совершенно один в очень простой комнате в доме престарелых».
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