Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Разведенка с прицепом» с Яниной Третьяковой откроет неделю премьер на «Dомашнем»

3 марта
2024 год

Новости кино >>
3 марта 2024
Восьмисерийная мелодрама Алены Райнер «Разведенка с прицепом» откроет на «Dомашнем» 4 марта в 19:00 новый сезон линейки премьер «Сквозь слезы к счастью». Об этом сообщает пресс-служба телеканала. Главные роли в проекте исполнили Янина Третьякова, Дмитрий Лавров и Антон Даниленко.

«Разведенка с прицепом» с Яниной Третьяковой откроет неделю премьер на «Dомашнем»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

По сюжету муж Стаси бросил ее ради дочери начальника местного УВД, теперь она – разведенка с прицепом. Неунывающая Стася не может пройти мимо любой несправедливости, ее гражданскую позицию отметил даже префект и предложил работу в местном ОВД. На одном из дежурств досадная ошибка едва не стоит Стасе жизни, спасение приходит в лице капитана Сергея Руденко. Так в жизни Стаси начинается новая глава.

Продолжит неделю премьер 6 марта мелодрама Натальи Титовой «Не бойся, верь, люби» с Лидией Ефановой и Алексеем Моисеевым. Это история про Марина, которая очень любит детей, но своих родить не получается – проблема в муже Вадиме. По совету подруги она решает родить от другого мужчины втайне от Вадима. Спустя 9 месяцев, когда у нее уже родился здоровый малыш, в ходе планового обследования Марине ставят страшный диагноз. Понимая, что скоро умрет, а муж и сын останутся без любви и заботы, она решает отыскать первую любовь Вадима.

7 марта в 19:00 состоится премьера мелодрамы Валерия Ибрагимова «Поворот судьбы», главные роли в которой исполнили София Хандамирова и Александр Василевский. По сюжету Софья собирается замуж и вспоминает свою первую любовь Костю, от которого отказалась ради карьеры. Спеша домой, Соня не справляется с управлением и попадает в аварию. Находясь в коме, она проживает альтернативную жизнь, где они с Костей вместе. Придя в сознание, решает разыскать Константина и отправляется в свой родной город. По счастливому стечению обстоятельств ему требуется няня, и Соня появляется на пороге его дома спустя 12 лет после расставания.

«Разведенка с прицепом» с Яниной Третьяковой откроет неделю премьер на «Dомашнем»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

Завершает неделю премьер 8 марта в 19:00 мелодрама «Одно целое» с Ксенией Роменковой и Сергеем Мухиным. В центре сюжета — Светлана, у которой есть прекрасная семья, муж Антон и сын Денис. Когда неожиданно выясняется, что Денис не родной сын Антона, Свету это шокирует, ведь она всегда была верна мужу. Оказалось, что ее ребенок умер в роддоме, и медсестра, жаждущая помочь, подменила его на Дениса, от которого отказалась мать. Это никак не повлияло на ее отношение к Денису, а муж стал холодным и грубым. Не в силах больше с ним оставаться, она уезжает с сыном в другой город. И постепенно сближается с новым соседом, даже не подозревая, что Кирилл оказался рядом неслучайно – его таинственное прошлое напрямую связано со Светой и Денисом. Режиссерами мелодрамы выступили Эдуард Пальмов и Дмитрий Сорокин.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Анастасия Денисова, Юлия Юрченко и Лидия Милюзина сыграли в «Зонтике для подруг»
Валерия Бурдужа и Всеволод Макаров попробуют «Спасти Анну»
Карина Мындровская и Артем Григорьев напишут «Контрольную для взрослых»
«Паучий источник» с Любовью Виролайнен и Михаилом Карпенко откроет неделю премьер на «Dомашнем»
Поиск по меткам
Dомашний
персоны
Александр ВасилевскийАнтон ДаниленкоЛидия ЕфановаВалерий ИбрагимовДмитрий Лавров (III)Алексей МоисеевСергей МухинЭдуард ПальмовАлёна РайнерКсения РоменковаДмитрий СорокинНаталья ТитоваЯнина ТретьяковаСофия Хандамирова
фильмы
Не бойся, верь, любиОдно целоеПоворот судьбыРазведёнка с прицепом

фотографии >>
«Разведенка с прицепом» с Яниной Третьяковой откроет неделю премьер на «Dомашнем» фотографии
«Разведенка с прицепом» с Яниной Третьяковой откроет неделю премьер на «Dомашнем» фотографии
«Разведенка с прицепом» с Яниной Третьяковой откроет неделю премьер на «Dомашнем» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Валерий Ивченко
2 марта ушёл из жизни актёр Валерий Ивченко.
Алла Богина
1 марта ушла из жизни актриса Алла Богина.
Игорь Афанасьев
1 марта ушёл из жизни актёр, режиссёр Игорь Афанасьев.

День рождения >>

Владимир Борисов
Александр Горчилин
Ирина Губанова
Алина Ланина
Римма Маркова
Геннадий Назаров
Нийоле Ожелите
Татьяна Окуневская
Мария Опельянц
Джессика Бил
Фернандо Колунга
Магдалена Мельцаж
Миранда Ричардсон
Патрик Уилсон
Дэвид Фаустино
Лора Хэрринг
все родившиеся 3 марта >>

Афиша кино >>

Шёпот сердца
драма, мелодрама
Япония, 1995
Клаустрофобы: Инсомния
триллер, фильм ужасов
Ирландия, 2023
Алые паруса
драма, мелодрама, экранизация
Германия, Италия, Франция, 2022
Italian Best Shorts 7: Быть женщиной
драма, комедия
Италия, Франция, 2022
Адам и Ева
романтическая комедия
Россия, 2024
Любовь со второго взгляда
романтическая комедия
Казахстан, Россия, 2024
Не смотри туда
фильм ужасов
Канада, 2023
Онегин
мелодрама, экранизация
Россия, 2024
Аквариум
драма, научная фантастика, триллер
Россия, 2023
Пёс-призрак: Путь самурая
драма, комедия, криминальный фильм, триллер
Германия, США, Франция, 1999
Кот и пёс
комедия, приключения
Франция, 2024
Красные комнаты
детектив, криминальный фильм, триллер
Канада, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram