«Разведенка с прицепом» с Яниной Третьяковой откроет неделю премьер на «Dомашнем»

По сюжету муж Стаси бросил ее ради дочери начальника местного УВД, теперь она – разведенка с прицепом. Неунывающая Стася не может пройти мимо любой несправедливости, ее гражданскую позицию отметил даже префект и предложил работу в местном ОВД. На одном из дежурств досадная ошибка едва не стоит Стасе жизни, спасение приходит в лице капитана Сергея Руденко. Так в жизни Стаси начинается новая глава.
Продолжит неделю премьер 6 марта мелодрама Натальи Титовой «Не бойся, верь, люби» с Лидией Ефановой и Алексеем Моисеевым. Это история про Марина, которая очень любит детей, но своих родить не получается – проблема в муже Вадиме. По совету подруги она решает родить от другого мужчины втайне от Вадима. Спустя 9 месяцев, когда у нее уже родился здоровый малыш, в ходе планового обследования Марине ставят страшный диагноз. Понимая, что скоро умрет, а муж и сын останутся без любви и заботы, она решает отыскать первую любовь Вадима.
7 марта в 19:00 состоится премьера мелодрамы Валерия Ибрагимова «Поворот судьбы», главные роли в которой исполнили София Хандамирова и Александр Василевский. По сюжету Софья собирается замуж и вспоминает свою первую любовь Костю, от которого отказалась ради карьеры. Спеша домой, Соня не справляется с управлением и попадает в аварию. Находясь в коме, она проживает альтернативную жизнь, где они с Костей вместе. Придя в сознание, решает разыскать Константина и отправляется в свой родной город. По счастливому стечению обстоятельств ему требуется няня, и Соня появляется на пороге его дома спустя 12 лет после расставания.
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»
Завершает неделю премьер 8 марта в 19:00 мелодрама «Одно целое» с Ксенией Роменковой и Сергеем Мухиным. В центре сюжета — Светлана, у которой есть прекрасная семья, муж Антон и сын Денис. Когда неожиданно выясняется, что Денис не родной сын Антона, Свету это шокирует, ведь она всегда была верна мужу. Оказалось, что ее ребенок умер в роддоме, и медсестра, жаждущая помочь, подменила его на Дениса, от которого отказалась мать. Это никак не повлияло на ее отношение к Денису, а муж стал холодным и грубым. Не в силах больше с ним оставаться, она уезжает с сыном в другой город. И постепенно сближается с новым соседом, даже не подозревая, что Кирилл оказался рядом неслучайно – его таинственное прошлое напрямую связано со Светой и Денисом. Режиссерами мелодрамы выступили Эдуард Пальмов и Дмитрий Сорокин.
обсуждение >>